Elég egyetlen rossz döntés, és a terror a mindennapok részévé válhat

Orbán Balázs szerint a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában, amit a legutóbbi belga eset is bizonyít. Mint írta, három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, és a belga ügyészség „dzsihadista ihletésű terrorcselekmény” előkészületéről számolt be.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A politikai igazgató felidézte: Orbán Viktor már 2015 óta folyamatosan figyelmezteti az európai vezetőket, hogy a migráció társadalmi feszültségekhez, a közbiztonság romlásához és terrorveszélyhez vezethet.

Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt

– fogalmazott.