Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

Orbán BalázsOrbán ViktordrónmerényletBelgium

Elég egyetlen rossz döntés, és a terror a mindennapok részévé válhat

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált a Belgiumban meghiúsított dzsihadista merényletkísérletre. Bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a migrációval járó biztonsági kockázatok ma nagyobbak, mint valaha, és Magyarországnak továbbra is ellen kell állnia Brüsszel bevándorláspárti törekvéseinek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 21:33
Orbán Balázs szerint a migrációs válság következményei egyre súlyosabbak Európában, amit a legutóbbi belga eset is bizonyít. Mint írta, három fiatal dzsihadista drónmerényletet tervezett Belgium miniszterelnöke ellen, és a belga ügyészség „dzsihadista ihletésű terrorcselekmény” előkészületéről számolt be.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A politikai igazgató felidézte: Orbán Viktor már 2015 óta folyamatosan figyelmezteti az európai vezetőket, hogy a migráció társadalmi feszültségekhez, a közbiztonság romlásához és terrorveszélyhez vezethet. 

Nem hallgattak a magyar kormányfőre, így a fenyegetés ma nagyobb, mint tíz évvel ezelőtt

 – fogalmazott.

Orbán Balázs szerint Brüsszel hazai megbízottjai ma is ugyanarra az útra terelnék Magyarországot, és ezzel kockára tennék a magyar emberek biztonságát. Hangsúlyozta: ha nem akarjuk, hogy a radikális szervezetek megjelenjenek hazánkban, és a terrorfenyegetettség a mindennapok részévé váljon, „továbbra is nemet kell mondanunk a brüsszeli próbálkozásokra”.

Bejegyzését figyelmeztetéssel zárta: 

Elég egyetlen rossz döntés.

.

