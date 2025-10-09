Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Rendkívüli

Belgiummigrációmerénylet

Antwerpenben a rendőrök letartóztattak három gyanúsítottat, és lefoglaltak egy rögtönzött robbanószerkezetet. A rendőrség közlése szerint a vádlottak drónokra szerelt robbanószerkezettel akartak dzsihadista támadást végrehajtani a belga miniszterelnök ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 21:19
Fotó: ARIANE KUNZE Forrás: AFP
Terrorista gyilkossági kísérlet és terrorszervezet tevékenységében való részvétel ügyében indított nyomozás részeként három férfit letartóztattak a belga hatóságok Antwerpenben. A gyanúsítottak a hatóságok közleménye szerint egy belga politikus ellen akartak végrehajtani dzsihadista támadást – írja a The Guardian

Fotó: NICOLAS GUYONNET/Hans Lucas

Habár a rendőrség nem erősítette meg a hírt, több belga hírportál is arról ír, hogy a támadás célpontja Bart De Wever belga miniszterelnök lehetett. A nyomozás adatai szerint a három férfi egy drónt kívánt átalakítani, hogy az képes legyen robbanóanyagot szállítani. 

A belga rendőrség speciális egységei, valamint a belga hadsereg aknamentesítő szolgálata (Sedee) a házkutatás során egy félkész robbanószerkezetet, egy fémgolyókkal teli táskát, valamint az egyik gyanúsított otthonában egy – feltételezhetően a szerkezet előállításához használt – 3D-s nyomtatót talált.

Gyaníthatjuk, hogy ez utóbbit a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek gyártására használták. A szövetségi ügyészség ebben a szakaszban úgy gondolja, hogy drón készítéséről van szó robbanótöltet szállításának céljából – fogalmazott Ann Fransen.

Az antwerpeni, 2001-ben, 2002-ben, 2007-ben született fiatalok közül kettőt kihallgattak, egyiküket a nap folyamán szabadlábra helyezték. A másik két gyanúsított sorsáról a pénteki meghallgatás során döntenek – tájékoztatott az ügyész. Hangsúlyozta: az eset azt mutatja, hogy az ügyészségnek, a rendőrségnek és a hírszerző szolgálatoknak mindig ébernek kell maradniuk. Hozzátette: ezért fontos, hogy a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak mindig elegendő kapacitása legyen a biztonság szavatolására. 

Az ügyész közölte, 2025 folyamán ez idáig már több mint 80 nyomozás indult az ügyészség terrorizmussal foglalkozó részlegén. Ez meghaladja a 2024-ben regisztrált összes esetet – tette hozzá.

Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami komoly fenyegetést jelent. Gert Vercauteren, a terrorfenyegetéseket elemző belga központ igazgatója azt mondta, túl korai lenne a mutatót lefelé módosítani.

A hírre Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált közösségi oldalán. 

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a bevándorlásra épp az ilyen esetek miatt kell nemet mondani. 

Korábban is terveztek merényletet a belga miniszterelnök ellen

Bart De Wever ellen már korábban is terveztek támadásokat. Legutóbb, 2023. március 27-én többeket is előállítottak az Antwerpenben, Molenbeekben és Eupenben egyidejűleg tartott házkutatásokat követően. A gyanúsítottak több hónapig megfigyelés alatt álltak, miután bizonyítást nyert, hogy a csoport egyik tagja az Iszlám Állam nevű terrorszervezet propagandáját terjesztette a közösségi hálózatokon. Az érintett egy kiképzésről készített videót is közzétett, amelyben az Iszlám Állam harcosaként mutatta be magát, majd kifejezte szándékát, mely szerint meg kívánja támadni a flamand politikust. Majd bejelentette: kész mártírként meghalni.

Az illetőt hat év börtönbüntetésre és 16 ezer eurós pénzbírság megfizetésére ítélték, négy bűntársát pedig három évtől 55 hónapig terjedő szabadságvesztésre.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap az internetes oldalán Annelies Verlinden belga igazságügyi minisztert idézte, aki azt mondta: a támadást a szövetségi ügyészség és a szövetségi rendőrség különböző egységeinek gyors és hatékony beavatkozásának köszönhetően meghiúsíthatták. A fenyegetés az ő közlése szerint is valószínűleg közhivatalt betöltő személyekre irányult.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

