Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Terrorista gyilkossági kísérlet és terrorszervezet tevékenységében való részvétel ügyében indított nyomozás részeként három férfit letartóztattak a belga hatóságok Antwerpenben. A gyanúsítottak a hatóságok közleménye szerint egy belga politikus ellen akartak végrehajtani dzsihadista támadást – írja a The Guardian.

Iszlamisták terveztek terrortámadást a belga miniszterelnök ellen

Fotó: NICOLAS GUYONNET/Hans Lucas

Habár a rendőrség nem erősítette meg a hírt, több belga hírportál is arról ír, hogy a támadás célpontja Bart De Wever belga miniszterelnök lehetett. A nyomozás adatai szerint a három férfi egy drónt kívánt átalakítani, hogy az képes legyen robbanóanyagot szállítani.

A belga rendőrség speciális egységei, valamint a belga hadsereg aknamentesítő szolgálata (Sedee) a házkutatás során egy félkész robbanószerkezetet, egy fémgolyókkal teli táskát, valamint az egyik gyanúsított otthonában egy – feltételezhetően a szerkezet előállításához használt – 3D-s nyomtatót talált.

Gyaníthatjuk, hogy ez utóbbit a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek gyártására használták. A szövetségi ügyészség ebben a szakaszban úgy gondolja, hogy drón készítéséről van szó robbanótöltet szállításának céljából – fogalmazott Ann Fransen.