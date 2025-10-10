Charleroi repülőtérsztrájkBelgium

Áll a bál a belgáknál, leáll a forgalom az egyik legforgalmasabb repülőtéren

Kedden leáll a forgalom a brüsszeli Charleroi repülőtéren – tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál pénteken. Mint írták, a szakszervezetek október 14-ére felvonulással egybekötött tüntetést jelentettek be, országos sztrájk várható.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 18:01
Fotó: Julien Warnand Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem kedden a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér, s a brüsszeli Zaventemi nemzetközi légikikötőről sem indulnak utasszállító járatok az egész Belgiumot érintő országos sztrájk miatt – tájékoztatott a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál pénteken.

Nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem kedden a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér (Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA)
Nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem kedden a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér (Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA)

A beszámoló szerint több szakszervezet is felszólította a dolgozókat, hogy csatlakozzanak az országos sztrájkhoz, amit a szövetségi kormány reformtörekvéseivel szemben hívtak életre. A szakszervezetek követelései között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés folytatódó biztosítása, az éjszakai munka méltányos kompenzációja és a magasabb nyugdíjak szavatolása.

A szakszervezetek október 14-re felvonulással egybekötött tüntetést jelentettek be, amely a belga főváros északi pályaudvarától vezet majd a Midi vasútállomásra.

A hírportál arról tájékoztatott, hogy a nemzetközi repülőterek forgalmának teljes leállása, illetve jelentős korlátozása mellett zavarok várhatóak az országos buszhálózatok szolgáltatásában, a brüsszeli tömegközlekedésben, valamint akadozhat a szemétszállítás is.

A belga vasúttársaság, az SNCB szolgáltatásait nem érinti az országos sztrájk. A belga fővárost Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő Eurostar expresszvonatok a sztrájk napján várhatóan szintén menetrend szerint közlekednek – tették hozzá.

Borítókép: A belgiumi Charleroi repülőtér (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zemplényi Lili Naómi
idezojelekIlhan Kyuchyuk

Egy ukrán- és migrációpárti, genderaktivista képviselőnek köszönheti Magyar Péter a mentelmi jogát

Zemplényi Lili Naómi avatarja

Kicsoda Ilhan Kyuchyuk, aki kiállt Dobrev, Salis és Magyar mentelmi joga mellett?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu