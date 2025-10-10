Rendkívüli

Emmanuel Macron újra Sébastien Lecornu-t nevezi ki miniszterelnöknek

Melania Trump: Nyolc ukrán gyerek tért haza családjához

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem csak megkapta a first lady levelét, de válaszolt is rá. Hónapok munkája után Melania Trump bejelentése szerint nyolc ukrán gyermek hazatérhet a családjához.

2025. 10. 10. 20:36
Fotó: POOL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nyolc ukrán gyermek tért haza családjához az orosz elnökkel folytatott egyeztetések eredményeként – jelentette be pénteken Melania Trump amerikai first lady a Fehér Ház sajtótermében. Melania Trump szerint további gyerekek hazatéréséről is zajlanak az egyeztetések.

Melania Trump többször egyeztetett Puyinnal
Melania Trump többször egyeztetett Puyinnal 
(Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A first lady beszédében felidézte, hogy augusztusban levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az Oroszországba hurcolt ukrán gyerekek ügyében. Elmondása szerint a levelet férje, Donald Trump adta át személyesen Putyinnak alaszkai találkozójukon

Hozzátette: az orosz elnök írásban válaszolt, jelezve együttműködési szándékát, és ezt követően közvetlen kommunikáció alakult ki közte és Putyin között a gyermekek ügyében. Az elmúlt hónapokban a két fél részvételével több bizalmas háttéregyeztetés és telefonos megbeszélés zajlott.

Az elmúlt 24 órában nyolc ukrán gyerek térhetett vissza családjához – jelentette be a first lady, hozzátéve, hogy a tárgyalások a további gyerekek hazatéréséről is folytatódnak. Melania Trump elmondta, hogy három gyereket a frontvonalbeli harcok miatt választott el a háború a szüleitől, további öt pedig a konfliktus következtében került távol családtagjaitól. A nyolc gyerek között volt egy kislány is, akit Ukrajnából Oroszországba vittek vissza, hogy újra találkozhasson a családjával.

Melania Trump kiemelte, hogy megbízottja közvetlenül az orosz elnök munkatársaival dolgozott együtt a gyermekek biztonságos hazatérése érdekében. 

Az orosz hatóságok a folyamat során adatlapokat, fényképeket, valamint orvosi és pszichológiai jelentéseket adtak át a gyerekekről; ezeket az ukrán és az orosz gyermekjogi biztos közösen ellenőrizte, hitelességüket pedig az amerikai kormány is megerősítette – tette hozzá.

A first lady hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja a háború sújtotta gyerekek helyzetének átlátható kezelése, az egészségügyi információk szabad cseréje, valamint annak biztosítása, hogy a gyerekek addig is kapcsolatban maradhassanak családjaikkal, amíg mindannyian visszatérhetnek otthonukba. Külön kitért azokra is, akik a háború idején még kiskorúak voltak, de időközben nagykorúvá váltak, és jelenleg Oroszországban élnek. Az ő hazatérésük előkészítése is folyamatban van – tette hozzá.

Borítókép: Melania Trump (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

