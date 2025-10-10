  • Magyar Nemzet
Szijjártó Péter: Magyarország a kínai beruházásokért folytatott verseny Európa-bajnoka

Magyarország a kínai beruházásokért folytatott, rendkívül éles verseny Európa-bajnoka, tavaly például több beruházás érkezett hazánkba Kínából, mint Németországba, Olaszországba és Franciaországba összesen – közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. Szijjártó Péter szerint duplájára növelnék a két ország közti légi forgalmat.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 10. 10. 19:41
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kínai kereskedelmi miniszterhelyettessel, Ling Jivel folytatott tárgyalása után kiemelte, hogy egyre élesebb verseny zajlik Európában a kelet-ázsiai országból érkezett beruházásokért, ugyanis miközben a világgazdaságban ma csökkenőben van a beruházási kedv, a kínai vállalatok egyre nagyobb beruházásokról hoznak döntéseket.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Ling Ji, a Kínai Népköztársaság kereskedelmi miniszterhelyettese, nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokért felelős képviselő-helyettese tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Budapesten 2025. október 10-én
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Ling Ji, a Kínai Népköztársaság kereskedelmi miniszterhelyettese, nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokért felelős képviselő-helyettese tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Budapesten 2025. október 10-én (Fotó: MTI/KKM)

Egyértelmű, hogy az Európába irányuló kínai beruházásokért folytatott versenyben Magyarország az Európa-bajnok, a legsikeresebb ország, hiszen a tavalyi évben az Európába irányuló kínai beruházások egyharmada Magyarországra érkezett

– hangsúlyozta.

Ez több mint a Németországba, Olaszországba és Franciaországba érkező kínai beruházások összesen

– folytatta.

Majd hozzátette, hogy a tavalyi év eleje óta 62 kínai beruházás érkezett Magyarországra, összesen 17,5 milliárd euró értékben, mintegy 35 ezer munkahelyet hozva létre.

Így 2020, 2023 és 2024 után 2025 eddig eltelt időszakában is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra. És ez azért nagy dolog, mert ezeket a beruházásokat mind-mind egyre élesedő, egyre durvább versenyben nyerjük el, olyan versenyben, ahol a vetélytársaink rendre nyugat-európai országok

– fogalmazott.

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy a kontinensen jelenleg zajló öt legnagyobb kínai gyárépítésből négy Magyarországhoz köthető, ráadásul ezek mind a modern autóiparhoz kapcsolódnak, így nagyban hozzájárulnak hazánk sikeréhez az új autóipari korszakban.

Ráadásul megállapodást kötöttünk arról, hogy a Magyarország és Kína közötti légi forgalmat duplájára növeljük, így a jelenlegi 21 személyi szállítójárat és a 21 cargo járat hetente 42-re fog növekedni. Ennek az előkészítését meg is kezdtük, így még több kínai turista, valamint még több kínai beruházás és ahhoz kapcsolódó beruházási eszköz érkezhet Magyarországra

– húzta alá.

Magyarország tehát Európa-bajnok a kínai vállalati beruházásokért folytatott, egyre élesedő küzdelemben

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

