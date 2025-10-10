Szijjártó Péter: Magyarország a kínai beruházásokért folytatott verseny Európa-bajnoka

Ráadásul megállapodást kötöttünk arról, hogy a Magyarország és Kína közötti légi forgalmat duplájára növeljük, így a jelenlegi 21 személyi szállítójárat és a 21 cargo járat hetente 42-re fog növekedni. Ennek az előkészítését meg is kezdtük, így még több kínai turista, valamint még több kínai beruházás és ahhoz kapcsolódó beruházási eszköz érkezhet Magyarországra