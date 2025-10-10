Szijjártó Péter: Magyarország a kínai beruházásokért folytatott verseny Európa-bajnoka

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kínai kereskedelmi miniszterhelyettessel, Ling Jivel folytatott tárgyalása után kiemelte, hogy egyre élesebb verseny zajlik Európában a kelet-ázsiai országból érkezett beruházásokért, ugyanis miközben a világgazdaságban ma csökkenőben van a beruházási kedv, a kínai vállalatok egyre nagyobb beruházásokról hoznak döntéseket.
Egyértelmű, hogy az Európába irányuló kínai beruházásokért folytatott versenyben Magyarország az Európa-bajnok, a legsikeresebb ország, hiszen a tavalyi évben az Európába irányuló kínai beruházások egyharmada Magyarországra érkezett
– hangsúlyozta.