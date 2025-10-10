NashvilletűzvészTennesseerobbanás

Hatalmas robbanás történt egy gyárban, többen meghaltak és eltűntek + videó

Többen meghaltak és eltűntek egy Tennessee állambeli katonai robbanóanyag-létesítményben pénteken történt hatalmas robbanásban – közölték a hatóságok. A CBS News helyi tudósítása szerint a robbanás után legalább 19 embert eltűntként tartanak nyilván, miközben a családok kétségbeesve várják a híreket szeretteikről.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 19:36
A környéket lezárták Fotó: X
Hatalmas robbanás történt péntek reggel Tennessee államban, a Nashville-től délnyugatra fekvő Hickmanben. A katonai robbanóanyagokat gyártó létesítményben kitört tűzvész után elszenesedett törmelékek, füstölgő járművek és romok maradtak hátra – derül ki a helyszínről készült légi felvételeken, írja a BBC.

Tennessee
Bucksnort, Tennessee (Forrás: X)

A helyi idő szerint reggel nyolc óra előtt bekövetkezett detonációt kilométerekről, a szomszédos megyékből is hallani lehetett. A hatóságok szerint többen meghaltak, legalább tizenkilenc embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A családok kétségbeesve várják a híreket szeretteikről.

A mentést nehezítette, hogy a folyamatos másodlagos robbanások miatt a tűzoltók és a mentőcsapatok kezdetben nem tudtak belépni a területre – erről az egyik elsősegélynyújtó számolt be az Associated Pressnek.

A létesítmény az Accurate Energetic Systems vállalathoz tartozik, amely robbanóanyagok fejlesztésére, gyártására, kezelésére és tárolására specializálódott. A hatóságok szerint a vizsgálat még folyamatban van, de a helyszínen hatalmas a pusztítás, és a környéket lezárták.

Borítókép: A környéket lezárták (Forrás: X)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

