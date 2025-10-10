Hatalmas robbanás történt egy gyárban, többen meghaltak és eltűntek + videó

Hatalmas robbanás történt péntek reggel Tennessee államban, a Nashville-től délnyugatra fekvő Hickmanben. A katonai robbanóanyagokat gyártó létesítményben kitört tűzvész után elszenesedett törmelékek, füstölgő járművek és romok maradtak hátra – derül ki a helyszínről készült légi felvételeken, írja a BBC.

Bucksnort, Tennessee (Forrás: X)

A helyi idő szerint reggel nyolc óra előtt bekövetkezett detonációt kilométerekről, a szomszédos megyékből is hallani lehetett. A hatóságok szerint többen meghaltak, legalább tizenkilenc embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A családok kétségbeesve várják a híreket szeretteikről.

A mentést nehezítette, hogy a folyamatos másodlagos robbanások miatt a tűzoltók és a mentőcsapatok kezdetben nem tudtak belépni a területre – erről az egyik elsősegélynyújtó számolt be az Associated Pressnek.