Putyin új orosz fegyver bejelentését helyezte kilátásba, a tesztek sikeresen zajlanak + videó

Továbbra is az alaszkai megállapodások keretein belül marad Oroszország és az Egyesült Államok az ukrajnai rendezés ügyében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz sajtónak pénteken Dusanbéban. Putyin szerint Moszkva és Washington között egyetértés van abban, hogy merre kellene haladni ahhoz, hogy békés eszközökkel lehessen véget vetni ennek a konfliktusnak.

Putyin továbbra is nyitott a párbeszédre

(Fotó: VLADIMIR SMIRNOV / POOL)

„Talán még sok mindent sikerül elérnünk az alaszkai megállapodás és megbeszélések alapján” – hangoztatta.

Rámutatott, hogy a felek nem hozták maradéktalanul nyilvánosságra az alaszkai csúcstalálkozón megvitatott témákat. Hangot adott véleményének, miszerint Donald Trump amerikai elnök őszintén törekszik az ukrajnai válság megoldására.

Nem tartotta illetékesnek magát annak a kérdésnek a megválaszolására hogy méltó lett-e volna Trump a Nobel-békedíjra, de hangsúlyozta, hogy amerikai hivatali partnere „valóban sokat tesz bonyolult, évek, ha nem évtizedek óta tartó konfliktusok megoldásáért”. Emlékeztetett rá, hogy az illetékes bizottság sok esetben olyanoknak ítélte oda az elismerést, akik semmit se tettek a békéért, amivel aláásta a díj presztízsét.