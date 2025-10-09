Rendkívüli

Putyin szerint független palesztin államra van szükség

Az orosz elnök hivatalos látogatásra érkezett Tádzsikisztánba, ahol a közel-keleti konfliktusról is szót ejtett. Vlagyimir Putyin üdvözölte a friss megállapodást, azonban hangsúlyozta: tartós béke csak egy független palesztin állam elismerésével lehetséges.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 18:36
Fotó: GRIGORY SYSOYEV Forrás: POOL
Az orosz elnök üdvözölte a közel-keleti megállapodást és a harcok beszüntetését. Vlagyimir Putyin ugyanakkor a TASZSZ beszámolója alapján hangsúlyozta: csak egy kétállami megoldás vethet véget a konfliktusnak örökre. 

Putyin óvatosan üdvözölte a friss megállapodást
Fotó: GRIGORY SYSOYEV/POOL

Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalosa látogatásra érkezett Tádzsikisztánba, ahol egy orosz–közép-ázsiai csúcstalálkozón is részt vesz, amelyen Kazahsztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán vezetői is jelen lesznek. Putyin a látogatáson óvatosan ugyan, de üdvözölte az Izrael és Hamász között létrejött megállapodást

„Nagyon reméljük, hogy az amerikai elnök, Donald Trump kezdeményezései a gyakorlatban is megvalósulnak” – mondta Putyin. Az orosz elnök szerint a kezdeményezést kezdettől fogva általánosságban pozitívan fogadták a régió országai, és Oroszország is támogatta azt. 

Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a konfliktus rendezésének egyetlen módja politikai és diplomáciai eszközökkel lehetséges, és hozzátette, hogy Oroszország kész támogatni minden olyan békés erőfeszítést, amelynek célja a vérontás megállítása és a béke megteremtése a régióban. Ugyanakkor Putyin szerint a Független Államok Közösségének álláspontja szerint csak egy független palesztin állam lehet a béke garanciája. 

Ez volt a Szovjetunió álláspontja, és ezt örökölte a volt Szovjetunió összes köztársasága. Úgy véljük, hogy a közel-keleti helyzet hosszú távú stabilizálásának és az ezzel a nehéz problémával kapcsolatos összes kérdés megoldásának legfontosabb, nélkülözhetetlen feltétele egy független palesztin állam létrehozása

– fogalmazott az elnök a beszámolók szerint. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

