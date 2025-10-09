Egyeztetett szövetségesével Putyin, majd nagy bejelentést tett + videó

Putyin kijelentette, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom növekszik, és ezt a lendületet fenn kell tartani: „A kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jó ütemben fejlődnek. Tavaly a kereskedelmi forgalmunk több mint hét százalékkal nőtt, az idei év első hónapjaiban pedig több mint 17 százalékkal” – mondta, számolt be róla a Ria.ru cikkére hivatkozva az Origo.

Vlagyimir Putyin orosz és Emomali Rahmon tádzsik elnökök (Fotó: Vladimir Smirnov)

Több iskolát is nyitottunk együtt: ötöt, azt hiszem. Minden a legmagasabb szinten működik és működik

– köszönte meg az elnök Tádzsikisztán vezetőjének az orosz nyelvvel kapcsolatos körültekintő hozzáállását a köztársaságban.

Hozzátette, hogy Moszkva és Dusanbe teljesíti az 1993-as barátsági szerződésben foglalt összes megállapodást. Tisztázta, hogy Rahmonnal megvitatták az együttműködés ígéretes területeit és a legérzékenyebb kérdéseket.