Egyeztetett szövetségesével Putyin, majd nagy bejelentést tett + videó

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Emomali Rahmon, Tádzsikisztán államfője négyszemközti megbeszélést folytatott Dusanbében, ahol a kétoldalú kapcsolatok alakulását értékelték. Putyin szerint az együttműködés minden területen, köztük a védelem és a biztonság terén is pozitívan fejlődik. Mint fogalmazott: „Megbízható szövetségesek vagyunk, és Oroszország ezt nagyra értékeli.”

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 12:36
Vlagyimir Putyin orosz és Emomali Rahmon tádzsik elnökök Fotó: GRIGORY SYSOYEV Forrás: POOL
Putyin kijelentette, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom növekszik, és ezt a lendületet fenn kell tartani: „A kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jó ütemben fejlődnek. Tavaly a kereskedelmi forgalmunk több mint hét százalékkal nőtt, az idei év első hónapjaiban pedig több mint 17 százalékkal” – mondta, számolt be róla a Ria.ru cikkére hivatkozva az Origo.

Vlagyimir Putyin orosz és Emomali Rahmon tádzsik elnökök (Fotó: Vladimir Smirnov)

Több iskolát is nyitottunk együtt: ötöt, azt hiszem. Minden a legmagasabb szinten működik és működik

 – köszönte meg az elnök Tádzsikisztán vezetőjének az orosz nyelvvel kapcsolatos körültekintő hozzáállását a köztársaságban.

Hozzátette, hogy Moszkva és Dusanbe teljesíti az 1993-as barátsági szerződésben foglalt összes megállapodást. Tisztázta, hogy Rahmonnal megvitatták az együttműködés ígéretes területeit és a legérzékenyebb kérdéseket.

Rahmon megerősítette az együttműködés pozitív dinamikáját. Oroszországot Tádzsikisztán fő politikai és gazdasági partnerének nevezte:

A kereskedelmi, gazdasági, kulturális és humanitárius szféra sikeresen fejlődik

 – magyarázta Tádzsikisztán elnöke. Tájékoztatása szerint a felek csütörtökön aláírnak egy dokumentumcsomagot az együttműködés bővítéséről. 

A két vezető megbeszélése kibővített tárgyalásokkal folytatódott, amelyeken – Jurij Usakov elnöki tanácsadó tájékoztatása szerint – nemzetközi és regionális kérdéseket is napirendre tűztek.

Putyin szerdán érkezett háromnapos hivatalos látogatásra Tádzsikisztánba, ahol részt vesz a második közép-ázsiai–orosz csúcstalálkozón, valamint a Független Államok Közössége (FÁK) államfőinek tanácskozásán.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Emomali Rahmon tádzsik elnök (Fotó: AFP)

 

