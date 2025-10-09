Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

Donald TrumpHamászünneptűzszünet

Izrael és Gáza is ünnepel a tűzszünet bejelentése után + videó

Izraelben és Gázában is ünneplés kezdődött a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megszületett túszalku és tűzszünet bejelentése után. Tel-Avivban a túszok hozzátartozói pezsgőt bontottak a „Túszok terén”, miközben a Gázai övezetben spontán örömünnep tört ki. A megállapodás értelmében az izraeli hadsereg megkezdi a visszavonulást, és néhány napon belül szabadon engedik a túszokat, valamint a cserébe kijelölt palesztin foglyokat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 10:42
2025. október 9-én Tel-Avivban, a Túszok terén Fotó: MAYA LEVIN Forrás: AFP
A túszok hozzátartozói összeölelkeztek és pezsgőt bontottak Tel-Avivban, miután bejelentették szeretteik közelgő hazatérését. Az ünneplés a városban az elmúlt két évben kialakított központi helyszínen, a „Túszok terén” zajlott. 

People reacts at Hostage Square in Tel Aviv on October 9, 2025, following news of a new Gaza ceasefire deal. Israel and Hamas on October 9 agreed a Gaza ceasefire deal to free the remaining living hostages, in a major step towards ending a war that has killed tens of thousands of people and unleashed a humanitarian catastrophe. (Photo by MAYA LEVIN / AFP)
Ünneplés Tel-Avivban, a „Túszok terén” (Fotó: AFP/Maya Levin)

A túszok családtagjait képviselő szervezet közleményében úgy fogalmazott: „Fontos és jelentős előrelépés mindenki hazatérésének útján. Harcunk addig nem ér véget, amíg az utolsó túsz is haza nem tér.”

Minden késlekedés súlyos árat követelhet a túszoktól és a katonáktól. Meggyőződésünk, hogy a miniszterelnök biztosítani fogja a megállapodás végrehajtásához szükséges többséget

 – tették hozzá a csütörtök délutánra várható izraeli kormányülésre utalva, amely dönt a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megszületett, a kétéves gázai háborút lezáró túszalkut és tűzszünetet tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról.

A családok hálájukat fejezték ki Trump elnöknek „vezetéséért és elszántságáért, amely történelmi áttörést eredményezett, a háború lezárását és minden túsz hazatérését”.

A Gázai övezetből sugárzott felvételek tanúsága szerint Hán-Júniszban is spontán örömünnep tört ki a tűzszünet bejelentése után. 

ünnep
Palesztinok ünnepelnek Hán-Júniszban (Fotó: AFP)

„Nem csak én örülök, az egész övezet örül, minden arab örül, az egész világ örül a tűzszünetnek, a vérontás végének” – nyilatkozta az egyik ünneplő.

Az izraeli hadsereg csütörtök délelőtt bejelentette, hogy megkezdte a csapatok részleges visszavonásának előkészületeit a Gázai övezetben a Hamásszal kötött megállapodás részeként.

Az izraeli fizetőeszköz, a sékel jelentős erősödést mutatott a megállapodás hírére. A sékel 0,6 százalékot erősödött az amerikai dollárral szemben, a kora reggeli órákban körülbelül 3,247 sékelen kereskedtek a dollárral. A helyi valuta ebben a hónapban mintegy 1,7 százalékot erősödött a dollárral szemben a tárgyalások táplálta befektetői optimizmus eredményeként.

A megállapodás első szakaszának várható menetrendje szerint csütörtök délután az izraeli biztonsági kabinet és a kormány megszavazza az egyezmény elfogadását, s bejelenti a két éve tartó háború végét. Egy nappal a bejelentés után az izraeli hadsereg megkezdi visszavonulását az egyeztetett vonalig, hogy a Hamász minden túszt azonosíthasson és felkutathasson.

48–72 órával a deklarációt követően szabadon engedik az összes élő túszt, várhatóan húsz, 2023. október 7-én elrabolt izraelit. Hazatérésükig Izraelnek és a Hamásznak véglegesítenie kell a cserébe szabadon engedendő palesztin foglyok névsorát.

Az egyezmény már elfogadott első szakasza a háború befejezésének bejelentését tartalmazza, az izraeli túszok és palesztin foglyok szabadon engedését, valamint az izraeli hadsereg visszavonulását a Gázai övezetben kijelölt „sárga vonalig” – amelyre még a túszok elengedése előtt sor kerülne. Ugyanakkor Izrael jelentős humanitárius segélyszállítmányokat engedne be az ENSZ-en és más nemzetközi szervezeteken keresztül.

Várhatóan vasárnap és hétfőn már átadják az élő túszokat, s közben véglegesítik a palesztin foglyok listáját, amelyet Jeruzsálemnek időben nyilvánosságra kell hoznia, hogy a helyi törvények szerint bárki kifogást emelhessen ellene, amelyet bíróságnak kell elfogadni vagy elutasítani.

Az első szakasz végrehajtása után a felek folytatják a tárgyalásokat a Trump-terv többi pontjáról, köztük a Gázai övezet demilitarizálásáról, a Hamász iszlamista terrorszervezet fegyvereseinek jövőjéről, a háború alatt elmenekült palesztinok visszatéréséről, valamint egy ideiglenes, technokrata palesztin kormány felállításáról, amely a közszolgáltatásokért felel.

Emellett létrehoznak egy ideiglenes nemzetközi ellenőrző testületet Donald Trump és Tony Blair volt brit kormányfő vezetésével. A későbbi tárgyalások során döntenek az amerikai követelésről, miszerint a Palesztin Hatóság idővel – megreformálása után – átveszi a Gázai övezet irányítását.

Borítókép: 2025. október 9-én Tel-Avivban, a „Túszok terén” (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

