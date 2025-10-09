Izrael és Gáza is ünnepel a tűzszünet bejelentése után + videó

A túszok hozzátartozói összeölelkeztek és pezsgőt bontottak Tel-Avivban, miután bejelentették szeretteik közelgő hazatérését. Az ünneplés a városban az elmúlt két évben kialakított központi helyszínen, a „Túszok terén” zajlott.

Ünneplés Tel-Avivban, a „Túszok terén” (Fotó: AFP/Maya Levin)

A túszok családtagjait képviselő szervezet közleményében úgy fogalmazott: „Fontos és jelentős előrelépés mindenki hazatérésének útján. Harcunk addig nem ér véget, amíg az utolsó túsz is haza nem tér.”

Minden késlekedés súlyos árat követelhet a túszoktól és a katonáktól. Meggyőződésünk, hogy a miniszterelnök biztosítani fogja a megállapodás végrehajtásához szükséges többséget

– tették hozzá a csütörtök délutánra várható izraeli kormányülésre utalva, amely dönt a Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megszületett, a kétéves gázai háborút lezáró túszalkut és tűzszünetet tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról.