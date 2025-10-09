„Ezek tényleg meghibbantak” – Tusk szerint hős az Északi Áramlat robbantója

Mint ahogy arról korábban írtunk, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nem büntetést, hanem jutalmat érdemel az az ukrán férfi, aki a gyanú szerint 2022-ben felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket a Balti-tenger alatt. A politikus úgy fogalmazott, hogy a robbantó nem terrorista, hanem inkább hős.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik)

Tusk szerint a valódi bűnösök azok, akik kitalálták, finanszírozták és megépítették az Oroszország és Németország közötti víz alatti gázvezetéket. Úgy véli, ha Európa nem kötött volna üzletet Vlagyimir Putyinnal, akkor ma nem lenne háború.

A téma ismét napirendre került, miután a robbantással gyanúsított ukrán férfit nemrég Németország kérésére Lengyelországban letartóztatták. Berlin kiadatását kérte, hogy felelősségre vonhassák a 2022-es merénylet miatt. Tusk viszont ellenezte a kiadatást, és nyomást gyakorolt a lengyel hatóságokra, hogy ne teljesítsék a német kérelmet.

A kijelentések nagy felháborodást váltottak ki. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője közösségi oldalán reagált:

Ez ugyanaz a Tusk, amelyik néhány napja arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború a mi háborúnk, vagyis valójában már hadban állunk az oroszokkal. Túl sok évet dolgozott Brüsszelben

– zárta.

Borítókép: Az ukrán Volodimir Z. (balról a második) ügyvédje, Tymoteusz Paprocki (jobbra) kíséretében távozik a varsói bíróságról, miután őrizetbe vették az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanújával 2025. október 1-jén (Fotó: AFP)