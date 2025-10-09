Északi ÁramlatNémeth BalázsterroristaDonald Tusk

„Ezek tényleg meghibbantak” – Tusk szerint hős az Északi Áramlat robbantója

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hősnek nevezte az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit, és megakadályozná, hogy kiadják Németországnak. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint Tusk kijelentései azt mutatják, hogy „ezek tényleg meghibbantak”.

2025. 10. 09. 7:26
Az ukrán Volodimir Z. (balról a második) ügyvédje, Tymoteusz Paprocki (jobbra) kíséretében távozik a varsói bíróságról, miután őrizetbe vették az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanújával 2025. október 1-jén Fotó: AFP
Mint ahogy arról korábban írtunk, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nem büntetést, hanem jutalmat érdemel az az ukrán férfi, aki a gyanú szerint 2022-ben felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket a Balti-tenger alatt. A politikus úgy fogalmazott, hogy a robbantó nem terrorista, hanem inkább hős.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik)

Tusk szerint a valódi bűnösök azok, akik kitalálták, finanszírozták és megépítették az Oroszország és Németország közötti víz alatti gázvezetéket. Úgy véli, ha Európa nem kötött volna üzletet Vlagyimir Putyinnal, akkor ma nem lenne háború.

A téma ismét napirendre került, miután a robbantással gyanúsított ukrán férfit nemrég Németország kérésére Lengyelországban letartóztatták. Berlin kiadatását kérte, hogy felelősségre vonhassák a 2022-es merénylet miatt. Tusk viszont ellenezte a kiadatást, és nyomást gyakorolt a lengyel hatóságokra, hogy ne teljesítsék a német kérelmet.

A kijelentések nagy felháborodást váltottak ki. Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője közösségi oldalán reagált:

Ez ugyanaz a Tusk, amelyik néhány napja arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború a mi háborúnk, vagyis valójában már hadban állunk az oroszokkal. Túl sok évet dolgozott Brüsszelben

 – zárta.

Borítókép: Az ukrán Volodimir Z. (balról a második) ügyvédje, Tymoteusz Paprocki (jobbra) kíséretében távozik a varsói bíróságról, miután őrizetbe vették az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanújával 2025. október 1-jén (Fotó: AFP)

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

