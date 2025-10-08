Döbbenetes fordulat az Északi Áramlat felrobbantása ügyében: Tusk színt vallott

Tusk megjegyzései az Északi Áramlat 2 gázvezetékkel kapcsolatos megújuló vita közepette hangzottak el, valamint annak kapcsán, hogy Lengyelország német kiadatási kérelmet kapott egy ukrán állampolgár ügyében. A férfit, akit Volodimir Z.-ként azonosítottak, azzal vádolják, hogy részt vett a gázvezeték 2022-es felrobbantásában. A gyanúsítottat szeptemberben vették őrizetbe Kelet-Közép-Lengyelországban.

Az ukrán Volodimir Z. (balról a második) ügyvédje, Tymoteusz Paprocki (jobbra) kíséretében távozik a varsói bíróságról, miután őrizetbe vették az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanújával 2025. október 1-jén. Fotó: AFP

– Ez nem új helyzet – mondta Tusk a litván miniszterelnökkel, Inga Ruginienével közösen tartott varsói sajtótájékoztatón. – Véleményünk szerint az Északi Áramlat 2 kérdésében csak azoknak kellene szégyellniük magukat és hallgatniuk, akik úgy döntöttek, hogy megépítik.