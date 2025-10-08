Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Lengyelországukrán állampolgárnyomozásÉszaki Áramlat 2csővezeték

Döbbenetes fordulat az Északi Áramlat felrobbantása ügyében: Tusk színt vallott

Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy azoknak kell szégyellniük magukat és kell hallgatni, akik megépítették az Északi Áramlat 2-t, nem pedig azoknak, akiket a szabotálásával vádolnak, hozzátéve, hogy Lengyelországnak nem érdeke a gyanúsított átadása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 6:57
Rendőrök kísérik az ukrán Volodimir Z.-t (balra, takarásban) a varsói regionális bíróság tárgyalóterméből, miután őrizetbe vették alkotmányellenes szabotázs, rongálás és a Nord Stream 2 gázvezeték infrastruktúrájának megrongálása gyanújával Varsóban Fotó: WOJTEK RADWANSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tusk megjegyzései az Északi Áramlat 2 gázvezetékkel kapcsolatos megújuló vita közepette hangzottak el, valamint annak kapcsán, hogy Lengyelország német kiadatási kérelmet kapott egy ukrán állampolgár ügyében. A férfit, akit Volodimir Z.-ként azonosítottak, azzal vádolják, hogy részt vett a gázvezeték 2022-es felrobbantásában. A gyanúsítottat szeptemberben vették őrizetbe Kelet-Közép-Lengyelországban.

Északi Áramlat
Az ukrán Volodimir Z. (balról a második) ügyvédje, Tymoteusz Paprocki (jobbra) kíséretében távozik a varsói bíróságról, miután őrizetbe vették az Északi Áramlat 2 gázvezeték megrongálásának gyanújával 2025. október 1-jén. Fotó: AFP

– Ez nem új helyzet – mondta Tusk a litván miniszterelnökkel, Inga Ruginienével közösen tartott varsói sajtótájékoztatón. – Véleményünk szerint az Északi Áramlat 2 kérdésében csak azoknak kellene szégyellniük magukat és hallgatniuk, akik úgy döntöttek, hogy megépítik.

Tusk hozzátette, hogy Lengyelország álláspontját hónapokkal ezelőtt ismertette Olaf Scholz volt német kancellárral és Volodimir Zelenszkij elnökkel.

Az álláspontunk nem változott. Lengyelországnak biztosan nem érdeke, hogy megvádolja vagy átadja ezt az állampolgárt egy másik országnak

 – mondta Tusk.

Hozzátette, hogy az Oroszországot és Németországot a Balti-tengeren keresztül összekötő csővezeték megépítése egész Európa legfontosabb érdekeivel ellentétes.

– A döntés a bíróságé lesz – mondta Tusk, hozzátéve, hogy a kormány nem fog beavatkozni.

Borítókép: Rendőrök kísérik az ukrán Volodimir Z.-t (balra, takarásban) a varsói regionális bíróság tárgyalóterméből, miután őrizetbe vették alkotmányellenes szabotázs, rongálás és az Északi Áramlat 2 gázvezeték infrastruktúrájának megrongálása gyanújával Varsóban 2025. október 1-jén (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu