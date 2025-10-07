Az Egyesült Államok továbbra is megingathatatlanul támogatja Izraelt

Marco Rubio felhívta a figyelmet arra, hogy a 2023. október 7-én elkövetett támadás, amelyben a Hamász több mint 1200 embert gyilkolt meg – köztük 46 amerikait – Izrael történetének legvéresebb terrortámadása.

Marco Rubio támogatásáról biztosította Izraelt a Hamász támadásának évfordulóján (Fotó: AFP)

Amikor az Egyesült Államok megemlékezik erről a tragikus évfordulóról, megerősíti azt az elhatározását is, hogy meggátolja ilyen gonoszság újbóli megtörténtét

– írta Marco Rubio.

A külügyminiszter egyben rámutatott, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be abban a folyamatban, amely biztosíthatja a még Hamász kezében lévő túszok kiadását, a Hamász gázai uralmának lezárását, és egy olyan tartós békét, amely nem csak Izrael biztonságát jelenti, de a szélesebb régió békéjét is elhozhatja.

Egyben arra is rámutatott, hogy 2023. október 7. óta a zsidó közösségek világszerte egyre növekvő antiszemita fenyegetésekkel szembesülnek, és hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban nem lehet alku.

Továbbra is elítélünk minden terrorizmust és antiszemitizmust Izrael ellen

– olvasható a közleményben.

