Az Egyesült Államok továbbra is megingathatatlanul támogatja Izraelt

Az Egyesült Államok továbbra is megingathatatlanul támogatja Izrael jogát a létezéshez és az önvédelemhez állampolgárai biztonságának garantálása érdekében – hangsúlyozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Hamász által végrehajtott terrortámadás második évfordulóján kiadott közleményében kedden. Rubio hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban nincs alku.

2025. 10. 07. 22:46
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP
Marco Rubio felhívta a figyelmet arra, hogy a 2023. október 7-én elkövetett támadás, amelyben a Hamász több mint 1200 embert gyilkolt meg – köztük 46 amerikait – Izrael történetének legvéresebb terrortámadása.

Marco Rubio támogatásáról biztosította Izraelt a Hamász támadásának évfordulóján
Marco Rubio támogatásáról biztosította Izraelt a Hamász támadásának évfordulóján (Fotó: AFP)

Amikor az Egyesült Államok megemlékezik erről a tragikus évfordulóról, megerősíti azt az elhatározását is, hogy meggátolja ilyen gonoszság újbóli megtörténtét

– írta Marco Rubio.

A külügyminiszter egyben rámutatott, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be abban a folyamatban, amely biztosíthatja a még Hamász kezében lévő túszok kiadását, a Hamász gázai uralmának lezárását, és egy olyan tartós békét, amely nem csak Izrael biztonságát jelenti, de a szélesebb régió békéjét is elhozhatja.

Egyben arra is rámutatott, hogy 2023. október 7. óta a zsidó közösségek világszerte egyre növekvő antiszemita fenyegetésekkel szembesülnek, és hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban nem lehet alku.

Továbbra is elítélünk minden terrorizmust és antiszemitizmust Izrael ellen

– olvasható a közleményben.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter

