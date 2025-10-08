Ukrajnát gyorsított eljárással venné fel Brüsszel, Szerbia jobban készen áll a csatlakozásra

– Szerbia egy évtizede vár az Európai Uniós csatlakozásra. Az elejében még ment a folyamat, hellyel-közzel, de az embernek az az érzése, hogy évek óta ez már semerre nem halad. Miért van ez, miért viszonyul Brüsszel így Szerbiához?

– Tény, hogy úgy tűnik, hogy ez évtizedek óta tart. Én mondjuk egy évtizedet számolok, már hogy hivatalosan akkor kezdődtek a tárgyalások. Igaz, hogy előtte is ilyen európai perspektíváról beszéltünk, de a hivatalos tárgyalások tíz éve folynak, azaz pontosabban 3,5 éve állnak. Ez egy óriási probléma. Utoljára 2021 decemberében volt, hogy fejezetcsoportot, tehát klasztert nyitott Szerbia, két hónap múlva vagy akár ott januárban megnyithatott volna még egyet. Ezután azonban februárban sajnos elkezdődött az orosz–ukrán háború. Azóta egy jó ideig Szerbia volt a rossz fiú mindenki szemében, mert ugyan elítélte a támadást, de nem vezetett be szankciókat. Aztán viszont az utóbbi néhány hónapban vagy akár másfél évben a meg nem értés és talán a rossz kommunikáció az oka ennek.

– Brüsszel továbbra is – ahogy fogalmazott – rossz fiúnak tartja Szerbiát, és nem nézi jó szemmel ezt, hogy Szerbia nem vezetett be szankciókat. Hol lehet itt kompromisszum Szerbiának?

– Szerbia általában hivatalosan az orosz energiafüggőségre hivatkozik, másodsorban viszont arra, hogy Oroszország kiáll Szerbia mellett, és megérti a Koszovóval kapcsolatos álláspontot, de nem ez a legfontosabb, a legegyszerűbb. Ami megfogható, az az, hogy Szerbia sosem titkolta, hogy nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, mert a szankciók az egyszerű polgárokat érintenék, nem az oligarchákat. Illetve amire a szerb államvezetés hivatkozik, hogy rossz emlékei vannak a szankciókról, és talán 2022 februárjától az elmúlt két évben ez volt a legnagyobb probléma. Aztán végre sikerült Szerbiának megértetnie azt, hogy nem annyira rossz fiú, merthogy elítéli a konfliktust és támogatja Ukrajna területi integritását.

Sőt Szerbia az elmúlt időszakban nagyon sok segélyt küldött Ukrajnába. Ha összehasonlítjuk az egész nyugat-balkáni térséget, a különböző segélyek 93 százaléka Szerbiából megy.

Úgy tűnt, hogy lesz némi áttörés az elmúlt néhány hónapban, és hogy ezt talán megértik, és hogy annak ellenére, hogy Szerbia nem vezetett be szankciókat, valami változás történik, de sajnos még mindig az egyetlen áttörési pont, hogy béke legyen, tehát hogy vége legyen a háborúnak.

– De miért van az, hogy amíg mondjuk Szerbiát rossz fiúnak titulálják, addig Ukrajnát viszont, amely háborúban van gyorsítósávon vennék be az unióba?