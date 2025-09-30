Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

Északi Áramlatőrizetgázvezetékelkövető

Északi Áramlat felrobbantása: letartóztatták az ukrán Volodimir Z.-t

Újabb fordulat az Északi Áramlat gázvezeték rejtélyében: Lengyelországban őrizetbe vették az ukrán Volodimir Z.-t, akit a 2022-es robbantásokkal gyanúsítanak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 14:00
Az Északi Áramlat felrobbantásának helyszíne Forrás: TT/AFP
Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásaival gyanúsított ukrán állampolgárt, Volodimir Z.-t Pruszkówban vették őrizetbe. Az akcióra Németország által kiadott európai elfogatóparancs alapján került sor. Az ukrán férfi ügyvédje kijelentette, hogy nincs jogalap a kiadatására Németországnak. Újságírói értesülések szerint egyelőre nem tudni, kiadják-e Volodimir Z.-t, a végső döntést a bíróság hozza meg.

Az Északi Áramlat gázvezeték robbanásaival gyanúsított ukrán állampolgárt őrizetbe vették (Fotó: STEFAN SAUER / DPA)
Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásaival gyanúsított ukrán állampolgárt őrizetbe vették (Fotó: DPA/Stefan Sauer)

Figyelembe véve az Ukrajnában zajló totális háborút, valamint azt a tényt, hogy az Északi Áramlat az orosz Gazprom tulajdonában áll, amely finanszírozza ezeket a műveleteket, a védelem jelenleg nem lát lehetőséget vádemelésre az érintett ellen

 – fogalmazott az ügyvéd.

A német hatóságok szerint az őrizetbe vett ukrán közvetlen szerepet játszott a gázvezeték felrobbantásában. Hozzátették: búvároktatóként dolgozott, 2022 szeptemberében egy rostocki jachttal kihajózott a Balti-tengerre, víz alá merült, és robbanóanyagot helyezett el a víz alatti vezetéken.

Emlékeztetőül: 

augusztusban az olasz hatóságok szintén őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, Szerhij Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat 1 és 2 elleni robbantások koordinálásával gyanúsítottak. A bolognai fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy kiadja őt Németországnak.

Mint ismert, 2022. szeptember 26-án robbanások rázták meg az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetéket a Balti-tengeren, Bornholm szigete közelében. Az üzemeltető megerősítette, hogy a három csővezetékszál megsemmisült – írja a ZN.ua.

Borítókép: Északi Áramlat: robbantás helyszíne (Fotó: AFP)

