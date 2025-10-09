Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek – kövesse nálunk élőben a kormányinfót! + videó

orosz-ukrán háborúUkrajnadandárorosz hadseregtámadás

Foglyokból álló rohamcsapat érkezett Harkivba, fokozódik a helyzet a fronton

Andrej Marocsko, a Luhanszki Népköztársaság nyugalmazott alezredese a Telegramon számolt be arról, hogy az ukrán fegyveres erők különleges egysége Oszkolba, a Harkivi régióba érkezett. A beszámoló szerint a katonai konvoj három furgonból állt, amelyeket fegyveres kíséret biztosított, és a járművekben a védelmi minisztériummal szerződött foglyok utaztak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 10:05
A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marocsko szerint a különleges rohamcsapatot egy elhagyatott turisztikai bázis környékén, az erdőben helyezték el, és október eleje óta ez már a második hasonló egység, amely a régióba érkezett. Korábban az orosz erők visszaverték a 57. ukrán dandár különleges osztagának ellentámadását a Harkivi régióban – számolt be róla a Lenta forrásaira hivatkozva az Origo.

A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban
A helyzet továbbra is feszült a Harkovi régióban (Fotó: AFP)

Az ellenség a 57. különleges motoros gyalogsági dandár egy osztagával próbált támadni, de nem járt sikerrel, veszteségeket szenvedett, és visszavonult a kiindulási pozícióiba

– tette hozzá a forrás.

A Harkivi régióban továbbra is feszült a helyzet, a katonai aktivitás mindkét oldalon nő, miközben a különleges egységek mozgása kiemelt figyelmet kap a térségben. 

A helyzet fokozódik a Harkivi régióban

A Harkivi régióban továbbra is feszült a helyzet, a katonai tevékenység mindkét oldalon intenzívebbé válik, miközben a különleges egységek mozgását kiemelt figyelem kíséri a térségben. Szeptember végén már arról érkeztek jelentések, hogy a Herszonhoz tartozó úgynevezett karanténsziget teljes ellenőrzés alá került, miközben a harkivi fronton több ukrán dandár is jelentős veszteségeket szenvedett.

A beszámolók szerint Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül a frontvonal több szakaszán, ahol folyamatos nyomás nehezedik rá az orosz erők részéről.

Borítókép: Ukrán tüzérek amerikai gyártmányú 155 mm-es M777-es ágyút állítanak fel, hogy az orosz állásokat lőjék a kelet-ukrajnai Harkov térségében (Fotó: MTI/Sergey Kozlov)

add-square Orosz–ukrán háború

Lángokban áll a volgográdi Lukoil-gázfeldolgozó üzem + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu