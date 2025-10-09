A Harkivi régióban továbbra is feszült a helyzet, a katonai aktivitás mindkét oldalon nő, miközben a különleges egységek mozgása kiemelt figyelmet kap a térségben.

A helyzet fokozódik a Harkivi régióban

A Harkivi régióban továbbra is feszült a helyzet, a katonai tevékenység mindkét oldalon intenzívebbé válik, miközben a különleges egységek mozgását kiemelt figyelem kíséri a térségben. Szeptember végén már arról érkeztek jelentések, hogy a Herszonhoz tartozó úgynevezett karanténsziget teljes ellenőrzés alá került, miközben a harkivi fronton több ukrán dandár is jelentős veszteségeket szenvedett.