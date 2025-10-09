Marocsko szerint a különleges rohamcsapatot egy elhagyatott turisztikai bázis környékén, az erdőben helyezték el, és október eleje óta ez már a második hasonló egység, amely a régióba érkezett. Korábban az orosz erők visszaverték a 57. ukrán dandár különleges osztagának ellentámadását a Harkivi régióban – számolt be róla a Lenta forrásaira hivatkozva az Origo.
Az ellenség a 57. különleges motoros gyalogsági dandár egy osztagával próbált támadni, de nem járt sikerrel, veszteségeket szenvedett, és visszavonult a kiindulási pozícióiba
– tette hozzá a forrás.