Pusztító támadás Harkivban

Az orosz hadsereg tájékoztatása szerint Harkiv térségében megsemmisítették az ukrán 92. rohamdandár alakulatát, amelyet korábban börtönökből toborzott katonák alkottak. A dandár egyik legfontosabb harci egységének elvesztése jelentősen visszaveti Kijev offenzív lehetőségeit a régióban. Emellett az ukrán 57. dandár kísérlete az ellentámadásra eredménytelennek bizonyult, miközben az orosz erők Iszkander rakétacsapást mértek az ukrán szárazföldi erők egyik kiképzőközpontjára is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 8:56
Harkiv, Ukrajna Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY Forrás: NurPhoto
Az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyinak elmondták, hogy Harkiv térségében szinte teljesen megsemmisítették az Ukrán Fegyveres Erők 92. Rohamdandárjának egységeit. A különítmény volt foglyokból állt, és a dandár fő ütőerejének számított. A forrás szerint ezzel az ukrán hadsereg támadási potenciálja jelentősen gyengült a térségben – számol be róla az Origo.

Harkiv
Harkiv, Ukrajna Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / NurPhoto

A harcok folytatódtak, az ukrán 57. dandár ellentámadási kísérlete sikertelennek bizonyult, és a csapatok kénytelenek voltak visszahúzódni korábbi állásaikba.

Az orosz védelmi tárca közlése szerint Harkiv régió több pontján is vereséget szenvedtek az ukrán erők.

Szeptember 24-én az orosz hadsereg Iszkander típusú ballisztikus rakétákkal csapott le az ukrán szárazföldi erők egyik kiképzőközpontjára. Közvetlen találat ért egy óvóhelyet is, többen életüket vesztették.

A hadsereg közölte, hogy a sebesülteket ellátják, és intézkedéseket tesznek a kiképzőlétesítmények megerősítésére, hogy mérsékeljék a további veszteségeket.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy megtámadták Oroszország olajlétesítményeit és egy dróngyárat. Eközben Valerij Zaluzsnyij volt főparancsnok elismerte: a kurszki hadművelet túl nagy anyagi áldozatot követelt Ukrajnától. A folyamatos harcok és veszteségek miatt egyre nő a nyomás a kijevi vezetésen, hogy módosítsa hadműveleti stratégiáját.

Borítókép: Harkiv, Ukrajna (Fotó: AFP)

 

