Az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyinak elmondták, hogy Harkiv térségében szinte teljesen megsemmisítették az Ukrán Fegyveres Erők 92. Rohamdandárjának egységeit. A különítmény volt foglyokból állt, és a dandár fő ütőerejének számított. A forrás szerint ezzel az ukrán hadsereg támadási potenciálja jelentősen gyengült a térségben – számol be róla az Origo.

Harkiv, Ukrajna Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY / NurPhoto

A harcok folytatódtak, az ukrán 57. dandár ellentámadási kísérlete sikertelennek bizonyult, és a csapatok kénytelenek voltak visszahúzódni korábbi állásaikba.