Drónok okoznak riadalmat dán repülőtereken: Aalborg lezárva + videó

Dánia északi részén található Aalborg repülőterét bezárták, miután illetéktelen drónokat észleltek a légtérben – közölték a helyi hatóságok. Emellett három kisebb repülőtéren – Esbjergben, Sønderborg-ban és Skrydstrup-ban – is jelentettek drónaktivitást, de ezeket nem kellett bezárni.
Az eset néhány nappal azután történt, hogy Koppenhága repülőterét is be kellett zárni drónbehatolás miatt. Mette Frederiksen miniszterelnök ezt „a dán infrastruktúra elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak" nevezte.
Drónok miatt retteg Európa
A rendőrség közölte, hogy a drónokat a földről is látni lehetett, és nem zárják ki, hogy csínytevésről van szó. Vizsgálják, ki irányította az eszközöket és mi lehetett a céljuk.
Jesper Bøjgaard Madsen rendőrfőfelügyelő kijelentette:
Egyelőre nem tudunk nyilatkozni a térségben repülő drónok céljáról, és arról sem, ki állhat mögöttük. Ha lehetőségünk lesz rá, le fogjuk lőni a drónokat.
A hatóságok szerint legalább három járatot kellett elterelni Aalborgból. A dán fegyveres erőket is érintette az eset, mivel a repülőteret katonai bázisként is használják.