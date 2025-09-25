natoEurópaDániadrónaktivitásjáratMette Frederiksen

Drónok okoznak riadalmat dán repülőtereken: Aalborg lezárva + videó

Dánia több repülőterén észleltek illetéktelen drónaktivitást, ami miatt az aalborgi repülőteret ideiglenesen le kellett zárni. Az eset néhány nappal a koppenhágai repülőtér hasonló incidens miatti bezárása után történt, ami növeli az aggodalmat a kritikus infrastruktúra biztonsága kapcsán. A hatóságok vizsgálják az esetet, miközben Európa-szerte nő a feszültség a légtérsértések miatt. A drónok miatt retteg a Nyugat.

Kozma Zoltán
2025. 09. 25. 6:11
Rendőrség a koppenhágai repülőtér közelében található part menti úton (Fotó: AFP)
Dánia északi részén található Aalborg repülőterét bezárták, miután illetéktelen drónokat észleltek a légtérben – közölték a helyi hatóságok. Emellett három kisebb repülőtéren – Esbjergben, Sønderborg-ban és Skrydstrup-ban – is jelentettek drónaktivitást, de ezeket nem kellett bezárni.

Mette Frederiksen riasztó figyelmeztetést küldött a drónok miatt (Fotó: AFP)
Az eset néhány nappal azután történt, hogy Koppenhága repülőterét is be kellett zárni drónbehatolás miatt. Mette Frederiksen miniszterelnök ezt „a dán infrastruktúra elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak" nevezte.

Drónok miatt retteg Európa

A rendőrség közölte, hogy a drónokat a földről is látni lehetett, és nem zárják ki, hogy csínytevésről van szó. Vizsgálják, ki irányította az eszközöket és mi lehetett a céljuk.

Jesper Bøjgaard Madsen rendőrfőfelügyelő kijelentette: 

Egyelőre nem tudunk nyilatkozni a térségben repülő drónok céljáról, és arról sem, ki állhat mögöttük. Ha lehetőségünk lesz rá, le fogjuk lőni a drónokat.

A hatóságok szerint legalább három járatot kellett elterelni Aalborgból. A dán fegyveres erőket is érintette az eset, mivel a repülőteret katonai bázisként is használják.

A koppenhágai incidens kapcsán Mette Frederiksen miniszterelnök megjegyezte: 

Ez sokat elárul arról, milyen időket élünk, és mire kell felkészülnünk társadalomként.

Az európai légi irányítást felügyelő ügynökség közölte, hogy az aalborgi repülőtéren csütörtök reggelig leállítják az érkező és induló járatokat.

Európa fokozott készültségben van, miután több NATO-tagállam is orosz légtérsértésről számolt be. A NATO elítélte Oroszország cselekedeteit, és figyelmeztette, hogy „minden szükséges katonai és nem katonai eszközt" bevet önmaga megvédésére.

Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette: 

Védelmi szövetség vagyunk, igen, de nem vagyunk naivak, így látjuk, mi történik.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov „megalapozatlannak" nevezte ezeket a vádakat.

Borítókép: Rendőrség a koppenhágai repülőtér közelében található part menti úton (Fotó: AFP)

