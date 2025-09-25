Drónok okoznak riadalmat dán repülőtereken: Aalborg lezárva + videó

Dánia északi részén található Aalborg repülőterét bezárták, miután illetéktelen drónokat észleltek a légtérben – közölték a helyi hatóságok. Emellett három kisebb repülőtéren – Esbjergben, Sønderborg-ban és Skrydstrup-ban – is jelentettek drónaktivitást, de ezeket nem kellett bezárni.

Mette Frederiksen riasztó figyelmeztetést küldött a drónok miatt (Fotó: AFP)

Az eset néhány nappal azután történt, hogy Koppenhága repülőterét is be kellett zárni drónbehatolás miatt. Mette Frederiksen miniszterelnök ezt „a dán infrastruktúra elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak" nevezte.

Drónok miatt retteg Európa

A rendőrség közölte, hogy a drónokat a földről is látni lehetett, és nem zárják ki, hogy csínytevésről van szó. Vizsgálják, ki irányította az eszközöket és mi lehetett a céljuk.

Jesper Bøjgaard Madsen rendőrfőfelügyelő kijelentette:

Egyelőre nem tudunk nyilatkozni a térségben repülő drónok céljáról, és arról sem, ki állhat mögöttük. Ha lehetőségünk lesz rá, le fogjuk lőni a drónokat.

A hatóságok szerint legalább három járatot kellett elterelni Aalborgból. A dán fegyveres erőket is érintette az eset, mivel a repülőteret katonai bázisként is használják.