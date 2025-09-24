Szijjártó Péter: azon dolgozunk, hogy a víz a globális együttműködés, és ne konfliktusok forrása legyen

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az egészségügyi intézmények ivóvízellátásával, valamint higiéniájával foglalkozó, magyar társszervezésű ülést megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az emberiség most a veszélyek korában él, és a konfliktusok kiváltó okai között a víz is szerepel.

Szijjártó Péter közölte, hogy jelenleg Magyarország tölti be a Víz és Egészség Jegyzőkönyv elnöki tisztségét (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nagy sikernek nevezte, hogy az ENSZ közgyűlése egyhangúlag megszavazta korábban azt a határozatot, amely az egészségügyi intézmények vízellátásáról, szennyvízelvezetéséről és higiéniájáról szól, s fontos mérföldkő a kórházak fejlesztésére irányuló globális erőfeszítésekben.

Szavai szerint ugyanakkor kérdés, hogy miként zajlik az ebben foglaltak megvalósítása, miután a Covid-világjárvány még nyilvánvalóbbá tette a tiszta vízhez való hozzáférés és a megfelelő higiéniai feltételek szükségességét az emberi életek megóvása, a vírusok terjedésének megakadályozása terén.

Majd tudatta, hogy még napjainkban is világszerte minden ötödik egészségügyi intézményben hiányzik a megfelelő vízellátás, ami 1,7 milliárd embert érint.

A legkevésbé fejlett országokban az egészségügyi intézmények fele nem rendelkezik a vízzel kapcsolatos alapvető szolgáltatásokkal, s ezen egészségügyi intézményeknek mintegy harmada nem rendelkezik szennyvízkezelő rendszerrel

– figyelmeztetett.

Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország tengerparttal nem rendelkező ország, amely ezért igen magas szintű, világszínvonalú vízgazdálkodási technológiákat fejlesztett ki.

Valóban hisszük, s azért dolgozunk, hogy a víz a jövőben a globális együttműködés, és ne konfliktusok katalizátora legyen

– fogalmazott.

Valamint emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az elmúlt években kötött segélyhitel-programok keretében egymillió eurót fordított vízzel kapcsolatos fejlesztési projektek megvalósítására Srí Lankán, a Zöld-foki szigeteken és Csádban.

Emellett jelentős összeget költöttünk tizenkét humanitárius projektre Afrikában, hogy elősegíthessük a fenntartható vízellátás kiépítését, és együttműködési megállapodást írtunk alá hatvankét országgal világszerte a vízzel kapcsolatos együttműködés javítása érdekében

– tette hozzá.