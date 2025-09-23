Hatalmas a pánik, drónokat észleltek Norvégia és Dánia repülőtereinek légterében + videó

Norvégia és Dánia repülőterein órák óta fennakadások tapasztalhatók drónészlelések miatt. Mindkét ország rendőrsége együttműködést ígért az incidensek kivizsgálásában – írja a The Guardian.

A koppenhágai repülőtér – az északi régió legforgalmasabb repülőtere – kedden kora reggel újra megnyitott, miután drónészlelés miatt közel négy órára leálltak a felszállások és leszállások – közölte a repülőtér.

A rendőrség intenzív nyomozást indított annak megállapítására, hogy milyen drónokról van szó

– mondta Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség főkapitány-helyettese. A repülőtér közölte, hogy továbbra is lesznek késések és néhány járat törlése, ezért az utasoknak érdemes érdeklődniük a légitársaságuknál.

Az oslói repülőtér helyi idő szerint éjféltől lezárta légterét egy drónmegfigyelés miatt

– közölte a Reuters hírügynökséggel az Avinor norvég repülőtér-üzemeltető szóvivője, hozzátéve, hogy minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak át. A repülőtér néhány órával később újra megnyílt.

Hansen azt mondta, hogy a dán és a norvég hatóságok együtt fognak működni annak megállapításában, hogy van-e összefüggés a két incidens között. A dán rendőrség korábban azt közölte, hogy két vagy három nagyméretű drónt láttak repülni a koppenhágai repülőtér, az ország legnagyobb repülőtere környékén.

A FlightRadar járatkövető weboldal szerint körülbelül 50 járatot irányítottak át alternatív repülőterekre. A repülőtér szóvivője elmondta, hogy a rendőrség dolgozik a drónok azonosításán, de a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem kívánt további részleteket közölni.

🚨 Update: A special police operation is underway in Denmark after reports of strange large drones over multiple military bases. The same drones subsequently shut down Copenhagen Airport, leading to widespread flight disruptions. Developing. pic.twitter.com/WVvnuRqIK5 — UAP Reporting Center (@UAPReportingCnt) September 23, 2025

