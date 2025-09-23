  • Magyar Nemzet
Hatalmas a pánik, drónokat észleltek Norvégia és Dánia repülőtereinek légterében + videó

Többórás fennakadásokat és járatkéséseket okoztak drónészlelések Dánia és Norvégia legforgalmasabb repülőterein. Koppenhágában közel négy órára teljesen leállt a forgalom, az oslói légteret pedig éjfélkor zárták le, minden járatot átirányítva. A két ország rendőrsége együtt vizsgálja az eseteket, hogy kiderüljön, összefüggnek-e egymással az incidensek. A koppenhágai rendőrség szerint két-három nagyméretű drónt láttak a reptér közelében, mintegy 50 járatot kellett más repülőterekre irányítani. A hatóságok nyomozást indítottak a drónok azonosítására, de részleteket egyelőre nem közöltek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 6:27
Norvégia és Dánia repülőterein órák óta fennakadások tapasztalhatók drónészlelések miatt. Mindkét ország rendőrsége együttműködést ígért az incidensek kivizsgálásában – írja a The Guardian.

A koppenhágai repülőtér – az északi régió legforgalmasabb repülőtere – kedden kora reggel újra megnyitott, miután drónészlelés miatt közel négy órára leálltak a felszállások és leszállások – közölte a repülőtér. 

A rendőrség intenzív nyomozást indított annak megállapítására, hogy milyen drónokról van szó

 – mondta Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség főkapitány-helyettese. A repülőtér közölte, hogy továbbra is lesznek késések és néhány járat törlése, ezért az utasoknak érdemes érdeklődniük a légitársaságuknál. 

Az oslói repülőtér helyi idő szerint éjféltől lezárta légterét egy drónmegfigyelés miatt

 – közölte a Reuters hírügynökséggel az Avinor norvég repülőtér-üzemeltető szóvivője, hozzátéve, hogy minden járatot a legközelebbi repülőtérre irányítottak át. A repülőtér néhány órával később újra megnyílt. 

Hansen azt mondta, hogy a dán és a norvég hatóságok együtt fognak működni annak megállapításában, hogy van-e összefüggés a két incidens között. A dán rendőrség korábban azt közölte, hogy két vagy három nagyméretű drónt láttak repülni a koppenhágai repülőtér, az ország legnagyobb repülőtere környékén.

 A FlightRadar járatkövető weboldal szerint körülbelül 50 járatot irányítottak át alternatív repülőterekre. A repülőtér szóvivője elmondta, hogy a rendőrség dolgozik a drónok azonosításán, de a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem kívánt további részleteket közölni.

Borítókép: Drón illusztráció (Fotó: AFP)

