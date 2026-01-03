delta programhorváth lászlókábítószerkormánybiztos

Celebek ellen indított hajtóvadászatot a kormány? – válaszolt a drogügyi kormánybiztos

Kábítószerekkel kapcsolatos ügyekben folyik nyomozás a hírességek ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 13:09
Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
– A Delta programban március óta kilencezer eljárás indult. Ezek között kettő olyan van, amely celebeket érint. Emiatt barokkos túlzásnak tartom, amit megkaptunk, miszerint ellenük indítottunk hajtóvadászatot – mondta el egy, a Blikknek adott interjúban Horváth László drogügyi kormánybiztos.

Budapest, 2025. november 13. Horváth László fideszes országgyűlési képviselő beszédet mond a Procter & Gamble beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. november 13-án. Több mint 72 milliárd forintnyi beruházást hoz Gyöngyösre és Csömörre a napi fogyasztási cikkeket gyártó amerikai Procter & Gamble. MTI/Soós Lajos
Forrás: MTI

Kiemelte, az említett Delta program meghirdetése óta a lefoglalt kábítószer mennyisége pedig meghaladta a két tonnát. 

Ezt a számot úgy kell érteni, hogy kokainból egy gramm egy adag, dizájnerdrogból pedig néhány gramm, így nagyon sok adag kábítószer nem jutott ki a piacra. Emellett június 15. óta 1,5 milliárd forint értékű vagyont vontunk el a terjesztőktől

– tette hozzá a kormánybiztos. Elmondta, jelenleg egyszerre dolgoznak a kábítószer fizikai elérhetőségének drasztikus visszavágásán, a prevención és a rehabilitáción. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

