Celebek ellen indított hajtóvadászatot a kormány? – válaszolt a drogügyi kormánybiztos

– A Delta programban március óta kilencezer eljárás indult. Ezek között kettő olyan van, amely celebeket érint. Emiatt barokkos túlzásnak tartom, amit megkaptunk, miszerint ellenük indítottunk hajtóvadászatot – mondta el egy, a Blikknek adott interjúban Horváth László drogügyi kormánybiztos.

Forrás: MTI

Kiemelte, az említett Delta program meghirdetése óta a lefoglalt kábítószer mennyisége pedig meghaladta a két tonnát.

Ezt a számot úgy kell érteni, hogy kokainból egy gramm egy adag, dizájnerdrogból pedig néhány gramm, így nagyon sok adag kábítószer nem jutott ki a piacra. Emellett június 15. óta 1,5 milliárd forint értékű vagyont vontunk el a terjesztőktől

– tette hozzá a kormánybiztos. Elmondta, jelenleg egyszerre dolgoznak a kábítószer fizikai elérhetőségének drasztikus visszavágásán, a prevención és a rehabilitáción.