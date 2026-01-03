A szóvivő felhívta rá a figyelmet, hogy az Oroszországgal és/vagy Oroszországban üzletelő német cégeket kérdeztek a háborúról, illetve a szankciókról, és meglepő adatok láttak napvilágot.

Miközben a brüsszeli (itthon a tiszás/DK-s) politikusok és „szakértők” annyit képesek ismételgetni négy éve a lehetséges orosz gazdasági együttműködéssel kapcsolatban, hogy „FÚÚÚÚJ”, a német vállalkozások sokkal inkább a józan ész talaján állnak

– írta bejegyzésében. Az adatokat pedig részletesen is közzétette:

A német vállalatok mindössze négy százaléka tervezi, hogy elhagyja az orosz piacot. Négy százaléka! 96 százalék pedig marad!

Durván az Oroszországban működő német vállalatok képviselőinek fele (49 százalék) úgy látja, hogy a szankciók Németországnak jobban ártanak, mint Oroszországnak!

Általános vélemény a megkérdezettek körében, hogy a német és az európai politikusok alábecsülik az orosz gazdaság szankciókkal szembeni ellenállóképességét.

És egy utolsó megjegyzés a német cégvezetőktől: „a vágyvezérelt európai gondolkodás és a valóság tagadása rendszeresen ahhoz vezet, hogy alábecsülik az orosz lakosság kitartását”.

Ilyen az, amikor szembejön a való világ és a (gazdasági) realitás a brüsszeli bürokraták rózsaszín lázálmaival. Át kell venni a hatalmat Brüsszelben, mielőtt Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Magyar Péter többi főnöke végképp ki nem nyírja Európát! – fogalmazott a frakciószóvivő.

Borítókép: Németh Balázs (Fotó: MTI)