Kirakta az égő petárdát az autóból az úttestre, aztán angolosan távozott – videó

Ebben a Bpiautósok által összevágott videóban három friss, egymástól független eset látható, amelyek közös pontja nem a sebesség, nem a látványos manőver, hanem az, hogy az ember óhatatlanul felteszi a kérdést a megnézésük után: ez vajon miért tűnt jó ötletnek?

Az első felvétel 2026. január 1-jén, Érden készült. Egy Ford mögé kötött szánkó sodródik a vizes főúton. A jelenet inkább abszurd, mint drámai, de így komoly veszélyt hordoz a magatehetetlenül sodródó, alighanem ottfelejtett szánkó.

A második eset szilveszter este történt Budapesten, a XIII. kerületben. A hóesésben, csúszós úton egy Toyota Avensis nem tudta bevenni a kanyart a Gyöngyösi utca és a Madarász Viktor utca sarkán, és kidöntött egy közlekedési táblát. „Személyi sérülés nem történt, az autón téli gumi volt” – írta meg a felvétel beküldője.

A harmadik felvétel december 30-án, a VIII. kerületben készült. A Baross utcán, a Kálvária térnél a Ford Fiesta jobb oldali ajtaján egy égő petárdát raknak ki az úttestre.