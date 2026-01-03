autós hírAdrian Neweyred bull racing

Őrülten gyors és merész a Red Bull első hipersportautója

A közúton nem használható, Adrian Newey tervezte RB17 motorja 15 ezret forog.

2026. 01. 03.
Red Bull RB17
Forrás: Red Bull
2024 júliusában már bepillantást nyerhettünk a Red Bull első hipersportautójába. Ma azonban a cég véglegesítette a kétüléses RB17 formatervét, és hivatalos fotókat adott ki róla. A hipersportautó a Red Bull Formula–1-es know-how-jából született, ami azt jelenti, hogy egyetlen dologra tervezték: hogy hihetetlenül gyorsan száguldjon egy versenypályán. Már a megjelenése is ezt tükrözi: az eredeti prototípushoz képest a sorozatgyártású RB17 élesebbnek, feszesebbnek és még gyorsabbnak is tűnik.

Red Bull RB17
Fotó: Red Bull

A sorozatgyártású RB17 eleje letisztultabb, mint korábban, de nem kevésbé agresszív. Karcsú, hokiütő formájú LED-es fényszórói vannak, amelyeket egy szoborszerű karosszériába integráltak. A felületén minden négyzetcentimétert úgy terveztek, hogy a levegő a lehető legsimábban, a legkisebb ellenállást kifejtve áramolhasson át a karosszérián.

Red Bull RB17
Fotó: Red Bull

Mély légcsatornák vájják át a karbonkarosszériát profilnézetből, és a levegőt a hatalmas hátsó hűtőzónák felé irányítják. A tetőre szerelt szívócső beszívja a levegőt, és közvetlenül a középre szerelt motorba juttatja. 

A géptetőn lévő központi uszony úgy néz ki, mintha egy Le Mans-i prototípusból származna.

Egyébként az RB17 ugyanazoknak a törésteszt-előírásoknak felel meg, mint a Le Mans-i 24 órásra tervezett Hypercarok, vagyis elég biztonságos lesz.

Red Bull RB17
Fotó: Red Bull

Habár az RB17 versenypályára termett, van benne néhány olyan dolog, amire csak egy közúti autóban számítanánk. Ilyenek például az olyan alapvető funkciók, mint a tükrök és az ablaktörlő, ami azt jelenti, hogy a friss képeken látható RB17 valószínűleg már közel áll a sorozatgyártáshoz. Adrian Newey tervezte a karosszériát, a brit mérnöklegenda utolsó módosítása az volt (mielőtt távozott az Aston Martinhoz, hogy F1-es csapatfőnök legyen), hogy középre, a „hátsó gerincbe” tetette át a kipufogót.

Red Bull RB17
Fotó: Red Bull

Belül a Red Bull RB17 igazi prototípus versenyautónak tűnik. Nincsenek benne érintőképernyők és egyéb felesleges, zavaró tényezők; a pilótafülkét a masszív fizikai kezelőszervek uralják. Mindent a minél jobb köridők szem előtt tartásával terveztek, a testre szabott, egyedi gyártású kevlárüléstől a szinte fekvő üléspozíción át a szögletes kormánykerékig.

Red Bull RB17
Fotó: Red Bull

Az RB17 szíve a Cosworth által fejlesztett

4,5 literes, szívó V10-es motor, amely akár 15 ezres fordulatszámig is elpörög,

vagyis tovább, mint a modern, turbós Forma–1-es motorok. Ez a mérnöki csoda önmagában körülbelül 1000 lóerőre képes, de adnak mellé egy villanymotort is, amely további 200 lóerőt ad le. Ez a gigantikus teljesítmény egy hatfokozatú szekvenciális sebességváltón és egy hidraulikusan záródó, részlegesen önzáró differenciálművön keresztül jut el a hátsó kerekekhez. A hajtáslánc elektromos része a hátrameneti fokozat feladatait is ellátja, így kisebb és könnyebb lehetett a váltó.

Red Bull RB17
Fotó: Red Bull

A Red Bull mindössze 50 darabot fog gyártani az RB17-ből, és a Top Gear szerint 5 millió angol fontos, azaz 2,2 milliárd forintos áron fogja kínálni a vevőknek. Jelenleg a végső tesztelések zajlanak, ami azt jelenti, hogy a gyártás már nem lehet messze.

Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17
Red Bull RB17

 

