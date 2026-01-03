Őrülten gyors és merész a Red Bull első hipersportautója

2024 júliusában már bepillantást nyerhettünk a Red Bull első hipersportautójába. Ma azonban a cég véglegesítette a kétüléses RB17 formatervét, és hivatalos fotókat adott ki róla. A hipersportautó a Red Bull Formula–1-es know-how-jából született, ami azt jelenti, hogy egyetlen dologra tervezték: hogy hihetetlenül gyorsan száguldjon egy versenypályán. Már a megjelenése is ezt tükrözi: az eredeti prototípushoz képest a sorozatgyártású RB17 élesebbnek, feszesebbnek és még gyorsabbnak is tűnik.

Fotó: Red Bull

A sorozatgyártású RB17 eleje letisztultabb, mint korábban, de nem kevésbé agresszív. Karcsú, hokiütő formájú LED-es fényszórói vannak, amelyeket egy szoborszerű karosszériába integráltak. A felületén minden négyzetcentimétert úgy terveztek, hogy a levegő a lehető legsimábban, a legkisebb ellenállást kifejtve áramolhasson át a karosszérián.

Fotó: Red Bull

Mély légcsatornák vájják át a karbonkarosszériát profilnézetből, és a levegőt a hatalmas hátsó hűtőzónák felé irányítják. A tetőre szerelt szívócső beszívja a levegőt, és közvetlenül a középre szerelt motorba juttatja.

A géptetőn lévő központi uszony úgy néz ki, mintha egy Le Mans-i prototípusból származna.

Egyébként az RB17 ugyanazoknak a törésteszt-előírásoknak felel meg, mint a Le Mans-i 24 órásra tervezett Hypercarok, vagyis elég biztonságos lesz.

Fotó: Red Bull

Habár az RB17 versenypályára termett, van benne néhány olyan dolog, amire csak egy közúti autóban számítanánk. Ilyenek például az olyan alapvető funkciók, mint a tükrök és az ablaktörlő, ami azt jelenti, hogy a friss képeken látható RB17 valószínűleg már közel áll a sorozatgyártáshoz. Adrian Newey tervezte a karosszériát, a brit mérnöklegenda utolsó módosítása az volt (mielőtt távozott az Aston Martinhoz, hogy F1-es csapatfőnök legyen), hogy középre, a „hátsó gerincbe” tetette át a kipufogót.

Fotó: Red Bull

Belül a Red Bull RB17 igazi prototípus versenyautónak tűnik. Nincsenek benne érintőképernyők és egyéb felesleges, zavaró tényezők; a pilótafülkét a masszív fizikai kezelőszervek uralják. Mindent a minél jobb köridők szem előtt tartásával terveztek, a testre szabott, egyedi gyártású kevlárüléstől a szinte fekvő üléspozíción át a szögletes kormánykerékig.