Tíz példányt építenek az FIA- vagy törvényi előírások által nem korlátozott Aston Martin Valkyrie-ből

Az Aston Martin először 1928-ban állt rajthoz a LeMans-i 24 óráson, az első abszolút győzelmét 1959-ben szerezte, Roy Salvadori és Carroll Shelby egy DBR1-essel lett a leggyorsabb. 2014 óta öt kategóriagyőzelmet szerzett a brit istálló, idén újra az abszolút elsőségért hajtanak majd egy Aston Martin Valkyrie-vel. Most tíz szerencsés és tehetős ügyfélnek adják meg a lehetőséget arra, hogy magukénak tudják a versenytechnikát.

Bonyolult szabályrendszerrel gondoskodik az FIA arról, hogy a hosszú távú versenyzés királykategóriájában kiegyenlítettek legyenek az erőviszonyok. Szabványos motorvezérlő elektronikát használnak, az edzésen gyors autókat ballaszttal fogják vissza, satöbbi. Nem csak az ilyen korlátozásoktól, de a közúti szabályrendszertől is mentes az Aston Martin Valkyrie LM nevű, tíz példányra limitált széria, amely se versenyeken, se közúton nem használható – a gyár külön rendezvényeket szervez majd a tulajdonosoknak, hogy megtapasztalhassák autójuk teljes tudását.

A 6,5 literes, a Cosworth által gyártott V12-es szívómotort újraprogramozzák, hogy az normál, benzinkúton megvásárolható üzemanyaggal is zavartalanul üzemeljen, eltávolítják az FIA-szabályok által megkövetelt teljesítményleadást szabályozó funkciót. A váltó a versenyautóban is használt hétfokozatú szekvenciális egység. Megtartják a verseny-felfüggesztést, a kettős keresztlengőkaros, tolórudas, torziós rugós felépítéssel, a szereléssel állítható középső és szélső lengéscsillapítókkal. Az Aston Martin Valkyrie LM számára a Pirelli egyedi abroncsokat készít.

Fotó: Nick Dungan

A fülke kialakítását a ki- és beszállás megkönnyítése érdekében módosították, a karbonvázas kagylóülés válltámaszt és párnázott fejtámlát kap, mert nem csak bukósisakban vezetik majd az autót. Hatpontos biztonsági öveket használnak és tűzoltó berendezés is van a fedélzeten. A tíz szerencsés vásárló természetesen haza is viheti majd az Aston Martin Valkyrie LM-et, de lehetőség lesz arra, hogy a gyár által szervezett, autóvezetői képességet fejlesztő programon is részt vegyenek. Ezek során a gyári versenyzők segítenek az ideális beállítások megtalálásában, a gyári szerelők intézik a szervizelést, és a gyár intézi a logisztikát is, az ügyfélnek csak oda kell repülnie a világ híres versenypályáin megrendezett pályanapokra.