teljesítménytúraGyermekvasúttúra

Ismét gyalogos teljesítménytúrát rendeznek a Gyermekvasút vonalán

A túrázók éjszakai különvonattal térhetnek vissza Hűvösvölgybe

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 17. 14:20
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét megrendezik a húsz kilométeres éjszakai gyalogos teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalán. Az eseményt minden évben augusztus 19-én tartják. A Gyermekvasút nyomában címmel meghirdetett keddi túra útvonala minden állomást érint, valamint a környék főbb látványosságait is, így például a Nagyrétet, a Makovecz Imre-kilátót, a Kaán Károly-kilátót, a budaszentlőrinci pálos kolostor romjait, az Erzsébet-kilátót, a normafai területeket, Makkosmáriát és a Széchenyi-emléket is – közölte a MÁV-csoport.

Budapest, 2023. július 31. Gőzmozdonyos nosztalgiavonat indul a gyermekvasút Széchenyihegy végállomásáról 2023. július 31-én. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton 75 évvel ezelőtt, 1948. július 31-én indult el az első vonat utasokkal, az évfordulóra emlékezve izgalmas programokkal várták a családokat, egykori úttörő- és gyermekvasutasokat a Széchenyihegyen, az első szakasz végállomásán. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A gyalogosan teljesítendő túra szintideje hét óra. Nevezni a rajtnál, a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthon előtt lehet, kedd este 19 és 21 óra között. A túra résztvevői éjszakai különvonattal térhetnek vissza a célból, Széchenyi-hegy állomásról Hűvösvölgybe.

A teljesítménytúrát először 1996-ban rendezték meg, azóta minden évben március 15-én nappal, augusztus 19-én pedig éjszaka lehet gyalogosan felfedezni a kisvasút környékét a szervezett túra keretében. A mostani lesz az 57. teljesítménytúra a kisvasút történetében.

Augusztus 20-án ünnepli a Gyermekvasút a teljes vonal átadásának 75. évfordulóját. Ebből az alkalomból egész nap színes programokkal várják a családokat a hűvösvölgyi végállomáson, a vonatok sűrített menetrend szerint közlekednek és nosztalgiajárművek is forgalomba állnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpride

A mongoloknál is kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu