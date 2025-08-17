autós hírLexussportautó

Formás szupersportautó-tanulmányt mutatott be a Lexus

A Sport Concept remekül néz ki, de azt sem tudni, hogy benzines vagy elektromos hajtása van-e.

2025. 08. 17. 12:08
Forrás: Lexus
A Lexus új, meglehetősen szériaküzelinek tűnő tanulmányautója Kaliforniában, a Monterey Car Weeken ünnepelte világpremierjét, első valódi ízelítőt adva a japán márka készülő, várhatóan LFR nevet viselő szupersportautójának megjelenéséből. Bár a szűkszavú sajtóközlemény nem erősítette meg, hogy az új tanulmány kapcsolatba hozható-e a Festival of Speeden (az angliai Goodwoodban) júliusban bemutatott V8-as motorral hajtott prototípussal, a Sport Concept láthatóan ugyanazokkal a merész arányokkal (hosszú orr, rövid far, széles és alacsony építés) rendelkezik, ami a két autó közötti szoros rokonságra utal. 

Lexus Sport Concept tanulmány
Fotó: Lexus

De amíg Goodwoodban az álcázómatricák miatt a külsőről csak homályos elképzeléseink lehettek, addig 

most végre minden szép részlet megcsodálható, és van is belőlük bőven.

Számos új dizájnmegoldást láthatunk a konvex és konkáv felületek változatos egyvelegét hozó karosszérián. Például a magasan futó első sárvédőkbe integrált fényszórókat és a hűtőrácsot, a merészen kivágott hűtőnyílást az első kerekek mögött, valamint a jármű teljes szélességén átívelő, N-alakú hátsó lámpasort. 

Lexus Sport Concept tanulmány
Fotó: Lexus

A goodwoodi prototípus hagyományos visszapillantó tükreit kisebb légellenállást eredményező kamerákra cserélték, míg a szénszálas, kétoldalt enyhén púpozott tetőn egy kis, aerodinamikát javító hátsó szárny található, amely a harmadik féklámpa szerepét is betölti. 

A masszív hátsó diffúzor és a sebességtől függően kiemelkedő, aktív hátsó szárny is a sportautó nem átlagos kanyarodási képességeit jelzi, az viszont 

szokatlan, hogy a látható kipufogócsövek hiányoznak.

Mindenesetre a diffúzor közepén lévő, háromszög alakú motívum a Lexus LFA hasonló elrendezésű kipufogóvégeit idézi, ami arra utal, hogy az újdonságot a legendás V10-es modell utódaként pozícionálhatják majd.

Lexus Sport Concept tanulmány
Fotó: Lexus

De az is lehetséges, hogy a kipufogók hiánya azt jelenti, hogy a Sport Concept tanulmányautó a 2021-es, tisztán elektromos hajtású Lexus Electrified Sport koncepció továbbfejlesztéséből született. Ez az a villanyautó, amelynek gyártása az évtized végén kezdődik, és amely a hírek szerint Lexus GT3 versenyautóinak szénszálas szerkezetre épül. Várhatóan ez lesz a világon az első sorozatgyártású elektromos autó, amely H-kulisszás „kézi sebességváltóval” rendelkezik majd, amivel a villanyautókra amúgy kevéssé jellemző vezetési élményt, ember-gép interakciót szeretné javítani a Lexus.

 

