Hihetetlen összeget fizettek ezért a 13 éves japán autóért

Kevés autó őrzi úgy az értékét, mint a Lexus szupersportautója, az LFA, amely nem gyakori látvány, mivel összesen csak ötszáz darabot gyártottak belőle.

2025. 08. 15. 12:01
Lexus LFA Forrás: Bringatrailer
Bár a csaknem tíz évig fejlesztett, teljes mértékben kézzel gyártott LFA tudását soha, senki sem kérdőjelezte meg, a 2010-es debütálásakor eleinte kevesen értették, hogy 375 ezer dolláros árával miért került hatszor annyiba, mint a Nissan GT-R, és kétszer annyiba, mint a Ferrari 458 Italia. Ráadásul úgy, hogy mindkét konkurensénél hajszállal rosszabb menetteljesítményekkel rendelkezik. 

Lexus LFA
Fotó: Bringatrailer

Aztán ahogy teltek az évek, a Lexus mindmáig egyetlen szupersportautója lassan elfoglalta az őt megillető helyet az autós univerzumban, amit a hihetetlen áremelkedése is mutat. Egyre több rajongót szerzett a Forma–1-es génekkel rendelkező, az alapjárattól 9000-es fordulatszámig 0,6 másodperc (!) alatt felpörgő V10-es motorja, a merev és könnyű szénszálas karosszériája, a kimagasló minőségű belső tere és persze a kiváló vezethetősége miatt. A 4,8 literes 1LR-GUE kódnevű erőforrást a Yamahával együttműködésben fejlesztették ki, a pörgős szívómotor titánszelepekkel és hajtórudakkal, kovácsolt dugattyúkkal, egyedi fojtószelepházakkal, szárazkarteres kenéssel, kettős VVT-i változó szelepvezérléssel és titán kipufogódobbal rendelkezik. 

Maximális teljesítménye 560 lóerő,

a nyomatéka 480 Nm, ami bőven elég az 1480 kilós autó fürge mozgatásához. 

Lexus LFA
Fotó: Bringatrailer

Nemrég felbukkant egy különleges, eladó LFA az amerikai exoticcarrtrader.com és bringatrailer.com weboldalakon, a meghirdetett példány a leírás szerint mindössze 4402 mérföldet (7083 kilométert) futott, és állítólag annak a valaha készült 27 autónak az egyike (ráadásul azok közül a legelső), amelyik az eredetileg a Nürburgring-csomaghoz kikevert „legfehérebb fehér” fényezésben pompázik anélkül, hogy magát a gyári teljesítménynövelő csomagot megkapta volna. Az ülések fekete bőrrel vannak bevonva, piros díszítéssel, a műszerfalon és az ajtópaneleken pedig a hozzá illő kárpitozás és karbonszálas díszítés található. Egy eredeti plakett bizonyítja, hogy az 500 LFA-ból ez a 205. legyártott darab.

Lexus LFA
Fotó: Bringatrailer

Ezt a 2012-es évjáratú LFA-t az mostani eladója újonnan vásárolta Washingtonban, a Bellevue Lexus márkakereskedéstől. Olyan tételek tartoznak bele a kocsi felszereltségébe, mint a bi-xenon fényszórók, a kétzónás automata klímaberendezés, a karbon-kerámia féktárcsák Brembo féknyergekkel, a 20 colos BBS könnyűfém keréktárcsák, a fűthető, 10 irányban elektromosan állítható sportülések, a tolatókamera, a 12 hangszórós Mark Levinson audiorendszer, valamint az akkor újnak számító Lexus Insider infotainment rendszer Bluetooth-kapcsolattal, hangvezérléssel és navigációval. 

Lexus LFA
Fotó: Bringatrailer

Az eladó az autóhoz egy azonos színű modellautót, egy gyári kiegészítőként vásárolt akkumulátortöltőt, egy karbon bőröndszettet és egy utazótáskát is ad, de természetesen a gyártói dokumentáció, szervizkönyv és a washingtoni tulajdoni lap is megvan hozzá. A karosszéria külső elemei közül egyedül a bal hátsó lámpát cserélték az eladás előtt, vélhetően egy parkolási sérülés következtében. Bent az utasoldali ablakemelő motort és szabályozót cserélték, szintén 2025-ben. 

Lexus LFA
Fotó: Bringatrailer

Jelenleg a fehér LFA teljesen menetkész, bár a friss szervizkönyve szerint az elöl 265/35, hátul 305/30 méretű Bridgestone Potenza gumiabroncsokat a koruk – vagyis nem a kopásuk – miatt cserélni kell. Ezen kívül az egyetlen hiba, hogy a vezetőülés oldalán kisebb kopás észlelhető. De ez nem tántorította el az autó új tulajdonosát, hogy egy messziről is jól látható összeget fizessen érte: a Bringatrailer online árverésén augusztus 13-án 

810 ezer dollárért, azaz 273 millió forintért cserélt gazdát

a fehér Lexus, vagyis több mint az újkori ára kétszereséért. És ezzel még messze nem számít a legdrágább LFA-nak (valójában még a top 10-be sem kerül be), 2023. november 17-én ugyanis egy Nürburgring-csomaggal szerelt, mindössze 143 mérföldet futott, sárga színű példányért valaki 1,875 millió dollárt (632 millió forintot) fizetett Amerikában.

 

