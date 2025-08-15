Hihetetlen összeget fizettek ezért a 13 éves japán autóért

Bár a csaknem tíz évig fejlesztett, teljes mértékben kézzel gyártott LFA tudását soha, senki sem kérdőjelezte meg, a 2010-es debütálásakor eleinte kevesen értették, hogy 375 ezer dolláros árával miért került hatszor annyiba, mint a Nissan GT-R, és kétszer annyiba, mint a Ferrari 458 Italia. Ráadásul úgy, hogy mindkét konkurensénél hajszállal rosszabb menetteljesítményekkel rendelkezik.

Fotó: Bringatrailer

Aztán ahogy teltek az évek, a Lexus mindmáig egyetlen szupersportautója lassan elfoglalta az őt megillető helyet az autós univerzumban, amit a hihetetlen áremelkedése is mutat. Egyre több rajongót szerzett a Forma–1-es génekkel rendelkező, az alapjárattól 9000-es fordulatszámig 0,6 másodperc (!) alatt felpörgő V10-es motorja, a merev és könnyű szénszálas karosszériája, a kimagasló minőségű belső tere és persze a kiváló vezethetősége miatt. A 4,8 literes 1LR-GUE kódnevű erőforrást a Yamahával együttműködésben fejlesztették ki, a pörgős szívómotor titánszelepekkel és hajtórudakkal, kovácsolt dugattyúkkal, egyedi fojtószelepházakkal, szárazkarteres kenéssel, kettős VVT-i változó szelepvezérléssel és titán kipufogódobbal rendelkezik.

Maximális teljesítménye 560 lóerő,

a nyomatéka 480 Nm, ami bőven elég az 1480 kilós autó fürge mozgatásához.

Fotó: Bringatrailer

Nemrég felbukkant egy különleges, eladó LFA az amerikai exoticcarrtrader.com és bringatrailer.com weboldalakon, a meghirdetett példány a leírás szerint mindössze 4402 mérföldet (7083 kilométert) futott, és állítólag annak a valaha készült 27 autónak az egyike (ráadásul azok közül a legelső), amelyik az eredetileg a Nürburgring-csomaghoz kikevert „legfehérebb fehér” fényezésben pompázik anélkül, hogy magát a gyári teljesítménynövelő csomagot megkapta volna. Az ülések fekete bőrrel vannak bevonva, piros díszítéssel, a műszerfalon és az ajtópaneleken pedig a hozzá illő kárpitozás és karbonszálas díszítés található. Egy eredeti plakett bizonyítja, hogy az 500 LFA-ból ez a 205. legyártott darab.

Fotó: Bringatrailer

Ezt a 2012-es évjáratú LFA-t az mostani eladója újonnan vásárolta Washingtonban, a Bellevue Lexus márkakereskedéstől. Olyan tételek tartoznak bele a kocsi felszereltségébe, mint a bi-xenon fényszórók, a kétzónás automata klímaberendezés, a karbon-kerámia féktárcsák Brembo féknyergekkel, a 20 colos BBS könnyűfém keréktárcsák, a fűthető, 10 irányban elektromosan állítható sportülések, a tolatókamera, a 12 hangszórós Mark Levinson audiorendszer, valamint az akkor újnak számító Lexus Insider infotainment rendszer Bluetooth-kapcsolattal, hangvezérléssel és navigációval.