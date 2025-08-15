Még egy Lamborghinihez képest is drága és ritka a cég legújabb modellje

A Monterey Car Week rendezvényen mutatkozik be az új Lamborghini, amely egy ismerős formulát követ: a cég egyik normál modelljétől átvett technikai alapok extrémebb stílussal és nagyobb teljesítménnyel tálalva, rendkívül korlátozott darabszámban gyártva. A V12-es motorral hajtott, Revueltóra épülő Fenomeno alaposan átdolgozott dizájnnal rendelkezik, amely valódi identitást kölcsönöz neki házon belül. Vizuális szempontból nagyon kevés közös vonása van a donorral, mégis könnyen azonosítható, hogy mely márka autóját látjuk.
Minden külső karosszériapanelt átalakítottak, most két nagy légbeömlő található közvetlenül az ajtók mögött, de szinte mindenhol máshol is új nyílások jelentek meg. Ezen kívül a Lamborghini tervezői egy egyedi szénszálas motorburkolatot és egy teljesen új hátsó részt álmodtak, amelyben szemet gyönyörködtetőek az Y alakú hátsó lámpák és a rendszám fölött kivezetett négy kipufogócső. Bent csak az anyagválasztás különbözik a Revueltótól, a műszerfal alapvetően változatlan.
Néhány módosítást végrehajtottak a mérnökök a donor hajtásláncán, például áthangolták a 6,5 literes szívó V12-es motort, így az eredeti 825 lóerő helyett már 845 lóerőt ad le. Egy, az eredetinél közel kétszer nagyobb kapacitású (3,8 helyett 7 kWh-s) lítium-ion akkumulátor is része a hajtásrendszernek, így a tisztán elektromos hatótáv 8-ról 20 km-re nőtt, és az elektromos rásegítés is erősödött. Összességében a konnektoros hibrid rendszer most 1080 lóerőt biztosít, ami 65-tel több a Revuelto teljesítményénél.
Álló helyzetből mindössze 2,4 másodpercre van szüksége a Fenomenónak a 100 km/h-s sebesség eléréséhez, ami 0,1 másodperccel kevesebb, mint a Revuelto esetében, a 350 km/h-s végsebesség nem változott.
Összesen 29 darab Lamborghini Fenomeno készül, amelyeket meghívott ügyfelek vásárolhatnak meg. Szín- és kárpitválasztás tekintetében van némi szabadsága a vásárlónak, de ha extrém kívánsággal érkezik, akkor növekedhet a 3 millió eurós (1,186 milliárd forint) ár.