Még egy Lamborghinihez képest is drága és ritka a cég legújabb modellje

A Monterey Car Week rendezvényen mutatkozik be az új Lamborghini, amely egy ismerős formulát követ: a cég egyik normál modelljétől átvett technikai alapok extrémebb stílussal és nagyobb teljesítménnyel tálalva, rendkívül korlátozott darabszámban gyártva. A V12-es motorral hajtott, Revueltóra épülő Fenomeno alaposan átdolgozott dizájnnal rendelkezik, amely valódi identitást kölcsönöz neki házon belül. Vizuális szempontból nagyon kevés közös vonása van a donorral, mégis könnyen azonosítható, hogy mely márka autóját látjuk.

Fotó: Lamborghini

Minden külső karosszériapanelt átalakítottak, most két nagy légbeömlő található közvetlenül az ajtók mögött, de szinte mindenhol máshol is új nyílások jelentek meg. Ezen kívül a Lamborghini tervezői egy egyedi szénszálas motorburkolatot és egy teljesen új hátsó részt álmodtak, amelyben szemet gyönyörködtetőek az Y alakú hátsó lámpák és a rendszám fölött kivezetett négy kipufogócső. Bent csak az anyagválasztás különbözik a Revueltótól, a műszerfal alapvetően változatlan.

Fotó: Lamborghini

Néhány módosítást végrehajtottak a mérnökök a donor hajtásláncán, például áthangolták a 6,5 literes szívó V12-es motort, így az eredeti 825 lóerő helyett már 845 lóerőt ad le. Egy, az eredetinél közel kétszer nagyobb kapacitású (3,8 helyett 7 kWh-s) lítium-ion akkumulátor is része a hajtásrendszernek, így a tisztán elektromos hatótáv 8-ról 20 km-re nőtt, és az elektromos rásegítés is erősödött. Összességében a konnektoros hibrid rendszer most 1080 lóerőt biztosít, ami 65-tel több a Revuelto teljesítményénél.

Fotó: Lamborghini

Álló helyzetből mindössze 2,4 másodpercre van szüksége a Fenomenónak a 100 km/h-s sebesség eléréséhez, ami 0,1 másodperccel kevesebb, mint a Revuelto esetében, a 350 km/h-s végsebesség nem változott.

Fotó: Lamborghini

Összesen 29 darab Lamborghini Fenomeno készül, amelyeket meghívott ügyfelek vásárolhatnak meg. Szín- és kárpitválasztás tekintetében van némi szabadsága a vásárlónak, de ha extrém kívánsággal érkezik, akkor növekedhet a 3 millió eurós (1,186 milliárd forint) ár.