autós hírolasz autóLamborghini

Még egy Lamborghinihez képest is drága és ritka a cég legújabb modellje

Az 1080 lóerős Fenomeno a sorozatgyártású Revueltóra épül, de ez alig látszik rajta.

2025. 08. 15. 15:56
Lamborghini Fenomeno
Lamborghini Fenomeno Forrás: Lamborghini
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Monterey Car Week rendezvényen mutatkozik be az új Lamborghini, amely egy ismerős formulát követ: a cég egyik normál modelljétől átvett technikai alapok extrémebb stílussal és nagyobb teljesítménnyel tálalva, rendkívül korlátozott darabszámban gyártva. A V12-es motorral hajtott, Revueltóra épülő Fenomeno alaposan átdolgozott dizájnnal rendelkezik, amely valódi identitást kölcsönöz neki házon belül. Vizuális szempontból nagyon kevés közös vonása van a donorral, mégis könnyen azonosítható, hogy mely márka autóját látjuk.

Lamborghini Fenomeno
Fotó: Lamborghini

Minden külső karosszériapanelt átalakítottak, most két nagy légbeömlő található közvetlenül az ajtók mögött, de szinte mindenhol máshol is új nyílások jelentek meg. Ezen kívül a Lamborghini tervezői egy egyedi szénszálas motorburkolatot és egy teljesen új hátsó részt álmodtak, amelyben szemet gyönyörködtetőek az Y alakú hátsó lámpák és a rendszám fölött kivezetett négy kipufogócső. Bent csak az anyagválasztás különbözik a Revueltótól, a műszerfal alapvetően változatlan.

Lamborghini Fenomeno
Fotó: Lamborghini

Néhány módosítást végrehajtottak a mérnökök a donor hajtásláncán, például áthangolták a 6,5 literes szívó V12-es motort, így az eredeti 825 lóerő helyett már 845 lóerőt ad le. Egy, az eredetinél közel kétszer nagyobb kapacitású (3,8 helyett 7 kWh-s) lítium-ion akkumulátor is része a hajtásrendszernek, így a tisztán elektromos hatótáv 8-ról 20 km-re nőtt, és az elektromos rásegítés is erősödött. Összességében a konnektoros hibrid rendszer most 1080 lóerőt biztosít, ami 65-tel több a Revuelto teljesítményénél.

Lamborghini Fenomeno
Fotó: Lamborghini

Álló helyzetből mindössze 2,4 másodpercre van szüksége a Fenomenónak a 100 km/h-s sebesség eléréséhez, ami 0,1 másodperccel kevesebb, mint a Revuelto esetében, a 350 km/h-s végsebesség nem változott.

Lamborghini Fenomeno
Fotó: Lamborghini

Összesen 29 darab Lamborghini Fenomeno készül, amelyeket meghívott ügyfelek vásárolhatnak meg. Szín- és kárpitválasztás tekintetében van némi szabadsága a vásárlónak, de ha extrém kívánsággal érkezik, akkor növekedhet a 3 millió eurós (1,186 milliárd forint) ár.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Hírek egymás után

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu