Ma hajnalban is mínusz 20 alá süllyedt a hőmérséklet, de most egy szokatlan helyen mérték a rekordot

Murakeresztúron mínusz 21,7 Celsius-fok volt hétfő hajnalban, emellett több helyütt is –15 fok alatt volt a hőmérséklet.

Forrás: MTI2026. 01. 12. 9:58
havazás tél hó
Fotó: Kurucz Árpád
– Hétfőre virradóra ismét sok helyen mértek mínusz 15 Celsius-fok alatti értékeket az országban, és a várakozásoknak megfelelően délnyugaton volt a leghidegebb – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfő reggel.

Fotó: HungaroMet

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Zala vármegyei Murakeresztúron mínusz 21,7 fokot mértek, a szintén zalai Iklódbördőcén mínusz 20,7 fok volt, a somogyi Főnyeden mínusz 19,7 fokot, Nagykanizsán pedig mínusz 19,0 fokot regisztráltak hétfő hajnalban.

Fotó: HungaroMet

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

