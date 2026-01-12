Ma hajnalban is mínusz 20 alá süllyedt a hőmérséklet, de most egy szokatlan helyen mérték a rekordot

– Hétfőre virradóra ismét sok helyen mértek mínusz 15 Celsius-fok alatti értékeket az országban, és a várakozásoknak megfelelően délnyugaton volt a leghidegebb – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfő reggel.

Fotó: HungaroMet

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Zala vármegyei Murakeresztúron mínusz 21,7 fokot mértek, a szintén zalai Iklódbördőcén mínusz 20,7 fok volt, a somogyi Főnyeden mínusz 19,7 fokot, Nagykanizsán pedig mínusz 19,0 fokot regisztráltak hétfő hajnalban.