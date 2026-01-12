Rendkívüli

magyarországonnemzeti adó - és vámhivataliráni

Röszkénél fogták meg az iráni csempészt, aki egy lengyel kocsival hozott volna Magyarországra hamis luxusórákat

Majdnem száz hamis óra volt nála.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 9:53
Lopott és kábítószert is fogyasztott a férfi Fotó: Gorodenkoff Forrás: Shutterstock
– Több mint nyolcvan luxusóra utánzatát találták meg egy személygépkocsiban a pénzügyőrök a röszkei határátkelőhelyen – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a különböző márkajelzéssel ellátott karórák egy lengyel rendszámú autó utasteréből kerültek elő. A sofőr- és az anyósülés alatt, kézitáskákban, valamint a gépjármű gyári rekeszeiben is lapult egy-egy példány.

A jól csengő márkanevek ellenére a 84 óra csomagolása és kinézete nem passzolt az eredeti termékekéhez. A pénzügyőrök gyanúját később az óraszakértő is megerősítette, és megállapította: az eredeti órák közül a legolcsóbbért 150 ezer forintot, a legdrágábbért csaknem 50 millió forintot is elkérhetnek az üzletek.

A lefoglalt termékeken feltüntetett megjelölések Magyarországon védjegyoltalom alatt állnak. A védjegyjogosultak, vagyis a márka, logó kizárólagos használói vélhetően nem engedélyezték sem a márkajelzés elhelyezését a karórákon, sem pedig azok forgalomba hozatalát.

Az iráni gépkocsivezetővel szemben iparjogvédelem megsértése bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

