Röszkénél fogták meg az iráni csempészt, aki egy lengyel kocsival hozott volna Magyarországra hamis luxusórákat

– Több mint nyolcvan luxusóra utánzatát találták meg egy személygépkocsiban a pénzügyőrök a röszkei határátkelőhelyen – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a különböző márkajelzéssel ellátott karórák egy lengyel rendszámú autó utasteréből kerültek elő. A sofőr- és az anyósülés alatt, kézitáskákban, valamint a gépjármű gyári rekeszeiben is lapult egy-egy példány.

A jól csengő márkanevek ellenére a 84 óra csomagolása és kinézete nem passzolt az eredeti termékekéhez. A pénzügyőrök gyanúját később az óraszakértő is megerősítette, és megállapította: az eredeti órák közül a legolcsóbbért 150 ezer forintot, a legdrágábbért csaknem 50 millió forintot is elkérhetnek az üzletek.

A lefoglalt termékeken feltüntetett megjelölések Magyarországon védjegyoltalom alatt állnak. A védjegyjogosultak, vagyis a márka, logó kizárólagos használói vélhetően nem engedélyezték sem a márkajelzés elhelyezését a karórákon, sem pedig azok forgalomba hozatalát.

Az iráni gépkocsivezetővel szemben iparjogvédelem megsértése bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás.