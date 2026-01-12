Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

házelnökUkrajnaEurópaEgyesült ÁllamokZelenszkijcseh

Cseh házelnök: A „Zelenszkij-junta” háborúba sodorja Európát

A cseh parlament elnöke nagyszerűnek nevezte saját újévi beszédét, amelyben élesen bírálta Ukrajna vezetését és az ország számára nyújtott nyugati támogatásokat. Tomio Okamura felszólalása nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol hívei tömegesen fejezték ki egyetértésüket az elhangzottakkal.

Magyar Nemzet
Forrás: Novinky.cz2026. 01. 12. 10:02
Tomio Okamura a cseh parlament elnöke Fotó: Patricia de Melo Moreira Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újévi közösségi médiás beszédében Tomio Okamura, a képviselőház és az SPD mozgalom elnöke ismét felszólalt Ukrajna fegyverellátása ellen. Szerinte nem küldhetők fegyverek „értelmetlen háború fenntartására”. Élesen bírálta az ukrán elnököt is, írja a Novinkí.cz.

cseh házelnök
Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Tomio Okamura beszédében „tolvaj Zelenszkij-juntának” nevezte az ukrán állam vezetését, és egyértelművé tette: elutasítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, vette észre a hirado.hu. 

Nem használhatjuk fel cseh nyugdíjasok, fogyatékkal élő állampolgárok és gyermekes családok pénzét fegyverek vásárlására, majd egy teljesen értelmetlen háború fenntartására.

– fogalmazott, hozzátéve: az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, ezért Európának kezdeményeznie kellene a béketárgyalásokat.

A cseh házelnök Európa bénultságát kifogásolta

A házelnök szerint az Európai Unió nem képviseli megfelelően az európai polgárok érdekeit, és ezzel a jelenlegi politika egyre közelebb sodorja a kontinenst egy világháborúhoz. Úgy véli, hogy Brüsszel vakon követi az Egyesült Államok irányvonalát, miközben az európai országok viselik a konfliktus gazdasági és biztonsági következményeit.

Az Egyesült Államok nélkülünk tárgyal rólunk. Ez számomra nem tűnik logikusnak. Európának kellett volna kezdeményeznie a béketárgyalásokat, miközben a frontvonalak alig mozdulnak

– hangsúlyozta Okamura. A cseh politikus egyúttal népszavazást sürgetett Csehország európai uniós és NATO-tagságáról is. Pártja határozottan ellenzi Ukrajna további pénzügyi támogatását, és azt vallja, hogy a béke csak tárgyalások útján érhető el, nem pedig fegyverszállítmányokkal.

Borítókép: Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira) 

add-square Orosz–ukrán háború

Zaharova: A végóráit élő kijevi rezsim az orosz civileken tölti ki a haragját

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu