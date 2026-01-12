Újévi közösségi médiás beszédében Tomio Okamura, a képviselőház és az SPD mozgalom elnöke ismét felszólalt Ukrajna fegyverellátása ellen. Szerinte nem küldhetők fegyverek „értelmetlen háború fenntartására”. Élesen bírálta az ukrán elnököt is, írja a Novinkí.cz.
Cseh házelnök: A „Zelenszkij-junta” háborúba sodorja Európát
A cseh parlament elnöke nagyszerűnek nevezte saját újévi beszédét, amelyben élesen bírálta Ukrajna vezetését és az ország számára nyújtott nyugati támogatásokat. Tomio Okamura felszólalása nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában, ahol hívei tömegesen fejezték ki egyetértésüket az elhangzottakkal.
Tomio Okamura beszédében „tolvaj Zelenszkij-juntának” nevezte az ukrán állam vezetését, és egyértelművé tette: elutasítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, vette észre a hirado.hu.
Nem használhatjuk fel cseh nyugdíjasok, fogyatékkal élő állampolgárok és gyermekes családok pénzét fegyverek vásárlására, majd egy teljesen értelmetlen háború fenntartására.
– fogalmazott, hozzátéve: az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, ezért Európának kezdeményeznie kellene a béketárgyalásokat.
A cseh házelnök Európa bénultságát kifogásolta
A házelnök szerint az Európai Unió nem képviseli megfelelően az európai polgárok érdekeit, és ezzel a jelenlegi politika egyre közelebb sodorja a kontinenst egy világháborúhoz. Úgy véli, hogy Brüsszel vakon követi az Egyesült Államok irányvonalát, miközben az európai országok viselik a konfliktus gazdasági és biztonsági következményeit.
Az Egyesült Államok nélkülünk tárgyal rólunk. Ez számomra nem tűnik logikusnak. Európának kellett volna kezdeményeznie a béketárgyalásokat, miközben a frontvonalak alig mozdulnak
– hangsúlyozta Okamura. A cseh politikus egyúttal népszavazást sürgetett Csehország európai uniós és NATO-tagságáról is. Pártja határozottan ellenzi Ukrajna további pénzügyi támogatását, és azt vallja, hogy a béke csak tárgyalások útján érhető el, nem pedig fegyverszállítmányokkal.
További Külföld híreink
Borítókép: Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
A lakosság egyre inkább félti a közbiztonságot.
Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában
Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül.
Brüsszel láthatóan el akarja taposni a patrióta erőket + videó
A tárcavezető szerint az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét.
Hortay Olivér: Az európai gazdák az életükért küzdenek, Brüsszel mégis cserben hagyja őket
„A gazdák nem pusztán tiltakoznak, hanem a túlélésükért harcolnak.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
A lakosság egyre inkább félti a közbiztonságot.
Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában
Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül.
Brüsszel láthatóan el akarja taposni a patrióta erőket + videó
A tárcavezető szerint az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét.
Hortay Olivér: Az európai gazdák az életükért küzdenek, Brüsszel mégis cserben hagyja őket
„A gazdák nem pusztán tiltakoznak, hanem a túlélésükért harcolnak.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!