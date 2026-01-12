Cseh házelnök: A „Zelenszkij-junta” háborúba sodorja Európát

Tomio Okamura beszédében „tolvaj Zelenszkij-juntának” nevezte az ukrán állam vezetését, és egyértelművé tette: elutasítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat, vette észre a hirado.hu.

Nem használhatjuk fel cseh nyugdíjasok, fogyatékkal élő állampolgárok és gyermekes családok pénzét fegyverek vásárlására, majd egy teljesen értelmetlen háború fenntartására.

– fogalmazott, hozzátéve: az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, ezért Európának kezdeményeznie kellene a béketárgyalásokat.

A cseh házelnök Európa bénultságát kifogásolta

A házelnök szerint az Európai Unió nem képviseli megfelelően az európai polgárok érdekeit, és ezzel a jelenlegi politika egyre közelebb sodorja a kontinenst egy világháborúhoz. Úgy véli, hogy Brüsszel vakon követi az Egyesült Államok irányvonalát, miközben az európai országok viselik a konfliktus gazdasági és biztonsági következményeit.

Az Egyesült Államok nélkülünk tárgyal rólunk. Ez számomra nem tűnik logikusnak. Európának kellett volna kezdeményeznie a béketárgyalásokat, miközben a frontvonalak alig mozdulnak

– hangsúlyozta Okamura. A cseh politikus egyúttal népszavazást sürgetett Csehország európai uniós és NATO-tagságáról is. Pártja határozottan ellenzi Ukrajna további pénzügyi támogatását, és azt vallja, hogy a béke csak tárgyalások útján érhető el, nem pedig fegyverszállítmányokkal.