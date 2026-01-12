Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

tiszaváctisza pártmagyar péterszimon renátaszabó csabafidesz

Újabb fejlemény, nem hagyja annyiban a Fidesz az agresszív tiszás képviselőnő ámokfutását

Ilyen erőszakos fellépésre még nem volt példa a város közéletében, és mindez komoly kérdéseket vet fel arról, milyen politikai kultúrát szeretne képviselni a Tisza helyi jelöltje – reagált a váci Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője arra, hogy a Tisza országgyűlési jelöltje, Szimon Renáta a párt vezetőihez hasonlóan agresszívan lépett fel az őt kérdező újságíróval szemben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 10:03
Magyar Péter embere Vácon okozott botrányt
Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs/MW Forrás: Fotó: Hatlaczki Balázs/MW
Ma Vácon a Tisza minden határt átlépett. Soha nem történt még olyan, hogy Vác utcáin agresszíven erőszakkal lépjenek fel újságírókkal szemben – fogalmazott Szabó Csaba, a Fidesz–KDNP váci önkormányzati képviselője azután, hogy Szimon Renáta, a Tisza helyi országgyűlési képviselőjelöltje egy számára kellemetlen kérdés megválaszolása helyett eltakarta a kamerát, a szimpatizánsai pedig fenyegetően léptek fel a Vác Online stábjával szemben. 

Ismert, rendőrt kellett hívni hétvégén a Tisza Párt váci jelöltjére, miután Magyar Péter jelöltje válaszadás helyett botrányosan viselkedett a helyi portál újságírójával szemben. A Vác Online munkatársa azt szerette volna megtudni, hogy Szimon Renáta, a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét.

A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

 

Erőszakos fellépés

 

A történtek után Szabó Csaba kormánypárti önkormányzati képviselő úgy reagált, ilyen erőszakos fellépésre még nem volt példa a város közéletében, és mindez szerinte komoly kérdéseket vet fel arról, milyen politikai kultúrát szeretne képviselni a Tisza helyi jelöltje.

– Ma Vácon a Tisza minden határt átlépett. Soha nem történt még olyan, hogy Vác utcáin agresszíven erőszakkal lépjenek fel újságírókkal szemben. Ma Szimon Renáta és emberei ezt is megtették. Kellemetlen kérdést kapott, amire agresszió, fizikai támadás volt a válasz. Ez elfogadhatatlan. 

Ez lenne a sajtószabadság? Ha nem tud válaszolni a kérdésre jön egy pofon? Ez lenne a szeretetország? Felháborító, hogy egy ilyen ember akarja a váciakat képviselni. Mi lesz a következő? Kölcsönkapja Ruszin-Szendi fegyverét a fórumaira? 

Ebből elég volt! Mondjunk nemet a tiszás erőszakra – hangsúlyozta Szabó Csaba, aki szerint a sajtó feladata a kérdezés, a közéleti szereplőké pedig az, hogy vállalják a párbeszédet és ne legyenek agresszívek. 

Ha valaki már a kampány során sem képes elviselni a kritikus kérdéseket, hogyan fog viselkedni egy élesebb vitahelyzetben, amikor valódi felelősséget visel a város lakóiért?

– tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

Jönnek a fegyverek a fórumokon?

Szabó Csaba hozzátette, a jelöltek iránti társadalmi elvárás teljesen egyértelmű: együttműködésre, nyugodtságra és átláthatóságra van szükség, nem pedig arra, hogy az újságírókat, akik a köz szolgálatában teszik fel a kérdéseiket ellenségként, sőt fizikai akadályozással kezeljék.

Úgy fogalmazott, a történtek elfogadhatatlanok, és szégyenletesnek tartja, hogy ilyen viselkedést mutató szereplő akarja képviselni a váciakat. 

A képviselő a Tisza eddigi botrányaira utalva felvetette a kérdést, hogy mi lesz a következő lépés: „fegyverek a fórumokon?”

Kiderült, a történtekre egyelőre sem Szimon Renáta, sem a Tisza Párt nem adott érdemi választ. – A hallgatás viszont nem segít. Ha a helyi demokrácia működésében valóban fontos szerepet szán magának a Tisza jelöltje, akkor elszámoltathatósággal és átláthatósággal tartozik a választóknak – különösen egy olyan esetben, ahol fizikai fellépést vetnek a szemére. Vácon az emberek valódi vitákra, tartalmas programokra és felelős közéleti magatartásra számítanak, és nem arra, hogy az ellenvéleményre erőszak vagy agresszió legyen a válasz – fogalmazott Szabó Csaba.

