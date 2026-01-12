Újabb fejlemény, nem hagyja annyiban a Fidesz az agresszív tiszás képviselőnő ámokfutását

Ma Vácon a Tisza minden határt átlépett. Soha nem történt még olyan, hogy Vác utcáin agresszíven erőszakkal lépjenek fel újságírókkal szemben – fogalmazott Szabó Csaba, a Fidesz–KDNP váci önkormányzati képviselője azután, hogy Szimon Renáta, a Tisza helyi országgyűlési képviselőjelöltje egy számára kellemetlen kérdés megválaszolása helyett eltakarta a kamerát, a szimpatizánsai pedig fenyegetően léptek fel a Vác Online stábjával szemben.

Ismert, rendőrt kellett hívni hétvégén a Tisza Párt váci jelöltjére, miután Magyar Péter jelöltje válaszadás helyett botrányosan viselkedett a helyi portál újságírójával szemben. A Vác Online munkatársa azt szerette volna megtudni, hogy Szimon Renáta, a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét.

A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

Erőszakos fellépés

A történtek után Szabó Csaba kormánypárti önkormányzati képviselő úgy reagált, ilyen erőszakos fellépésre még nem volt példa a város közéletében, és mindez szerinte komoly kérdéseket vet fel arról, milyen politikai kultúrát szeretne képviselni a Tisza helyi jelöltje.

– Ma Vácon a Tisza minden határt átlépett. Soha nem történt még olyan, hogy Vác utcáin agresszíven erőszakkal lépjenek fel újságírókkal szemben. Ma Szimon Renáta és emberei ezt is megtették. Kellemetlen kérdést kapott, amire agresszió, fizikai támadás volt a válasz. Ez elfogadhatatlan.

Ez lenne a sajtószabadság? Ha nem tud válaszolni a kérdésre jön egy pofon? Ez lenne a szeretetország? Felháborító, hogy egy ilyen ember akarja a váciakat képviselni. Mi lesz a következő? Kölcsönkapja Ruszin-Szendi fegyverét a fórumaira?

Ebből elég volt! Mondjunk nemet a tiszás erőszakra – hangsúlyozta Szabó Csaba, aki szerint a sajtó feladata a kérdezés, a közéleti szereplőké pedig az, hogy vállalják a párbeszédet és ne legyenek agresszívek.

Ha valaki már a kampány során sem képes elviselni a kritikus kérdéseket, hogyan fog viselkedni egy élesebb vitahelyzetben, amikor valódi felelősséget visel a város lakóiért?

– tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.