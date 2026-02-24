Kocsis MátéDPKországjárászebra

A Zebra DPK kazincbarcikai gyűlésén Kocsis Máté mond beszédet + videó

A rendezvényt élőben követheti a Fidesz frakcióvezetőjének közösségi oldalán.

Erős Hunor
2026. 02. 24. 18:43
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
A Zebra digitális polgári kör kazincbarcikai állomásán hamarosan Kocsis Máté mond beszédet. A Fidesz frakcióvezetője Lentulai Krisztiánnal fog beszélgetni a színpadon.

A beszélgetést a Magyar Nemzet élőben írásban közvetíti, kövesse nálunk élőben.

 

 

 

 

 


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

