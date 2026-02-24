– Hogyan változott a dezertáló ukrán katonák száma az elmúlt években?

– 2024 végére a dezertőrök vagy a szolgálati helyüket önkényesen elhagyók száma különböző becslések szerint elérte a kétszázezer főt. 2025 első tíz hónapjában 161 461 ügyet rögzítettek a katonai alakulat önkényes elhagyása miatt. Ez négyszer több, mint ugyanebben az időszakban 2024-ben.

2025 végén a hatóságok úgy döntöttek, hogy nem is közlik ezeket a számokat a továbbiakban.

A szolgálati hely elhagyását vagy a dezertálást kivizsgáló ügyek száma, amely három évvel ezelőtt még egy teljes év alatt gyűlt össze, tavaly kevesebb mint két hét alatt keletkezett. A hatóságok havonta közel 16 ezer új „önkényes távozási” ügyet regisztrálnak, míg

2024-ben ez a szám havi ötezer,

2023-ban mindössze 1,5 ezer volt,

2022-ben pedig egész évben csupán hatezer.

– Milyen fő okok állnak a dezertálások mögött?

– A dezertálásoknak és a szolgálati helyek elhagyásának több oka is van. Az egyik a háborús fáradtság, valamint a fronton zajló folyamatok kilátástalansága. 2022-ben magas motivációval és morállal vonultak önkéntesen a férfiak a hadseregbe, és ennek voltak jól látható eredményei: Kijev nem esett el, az oroszok kudarcot kudarcra halmoztak. Később, amikor az ukrán haderőnek Harkiv és Herszon megyék jelentős részéről is sikerült kiszorítani az orosz megszállókat, a mozgósítás újabb hulláma következett, amelynek köszönhetően az ukrán fegyveres erők már támadó csapatokat is elkezdtek kialakítani. Az ukrán társadalomban pedig csak kárörvendő mosolyt generált az orosz részleges mozgósítás elrendelése. 2023-ra azonban, amikor háborús sikerek mértéke fogyatkozni kezdett, a várva várt nyári ellentámadás kudarcba fulladt, az ukrán társadalom harci kedve fokozatosan alábbhagyott, és azóta fokozatosan csökken.

Erre épül rá a toborzótisztek, a TCK tevékenysége is, ami komoly társadalmi felháborodást vált ki, több olyan esetre is sor került, amikor nők zárták el az egy-egy településbe vezető utakat vagy az »utca népe« keveredett összetűzésekbe a hadkiegészítő parancsnokságok tisztjeivel.

Cserkasziban és Kamjanec Podiljszkijben tömegverekedések alakultak ki a toborzó tisztekkel, a Csernyihivi megyében pedig a lőtéren az egyik mozgósított katona lőtte agyon a kiképzőit. Mindez ahhoz vezet, hogy az ukrán katonák jelentős része úgy kerül a frontra, hogy nem érzi magáénak a háborút, az erőszakos mozgósítás következtében pedig nagyon alacsony a morálja. Másrészt vannak olyan katonák is, akik évek óta szolgálnak rotáció nélkül, és nincs kilátásuk a leszerelésre, ezért igen gyakori az a jelenség is, amikor egy-egy katona elhagyja a szolgálati helyét, és egyszerűen hazamegy, majd visszatér az egységéhez.