Rekordszintre emelkedett a dezertálások száma. Ukrajnában a Die Welt információi szerint csak októberben 21 600 katona hagyta ott a szolgálatot, az éves összesítésben pedig 180 000 dezertőrt regisztráltak.

Ukrajnában egyre többen dezertálnak

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/ANADOLU

Ukrajnában új negatív adatot regisztráltak a dezertálási arányban. A helyi hírügynökségek szerint októberben körülbelül 21 600 katona dezertált az ukrán fegyveres erőkből. Az év eleje óta körülbelül 180 000 katona dezertált. Ezek nagyon jelentős számok

– jelentette ki Christoph Werner újságíró.

A portál beszámolója szerint az ukrán hadsereg minden hónapban hatalmas veszteségeket szenved el, ami arra kényszeríti a kijevi vezetést, hogy intenzíven mozgósítson csapatai feltöltése érdekében. Emiatt a kényszertoborzás továbbra is a mindennapok része.

Október végén az ukrán Szó és Tett című kiadvány a legfőbb ügyészség adataira hivatkozva arról számolt be, hogy szeptember az idei évben a második helyezett az ukrán katonai egységek jogosulatlan elhagyása miatt indított perek számát tekintve, az akkori rekord 17 000 volt.

Szeptemberben Volodimir Bojko ukrán újságíró, aki a dezertálásokat vizsgálja, arról számolt be, hogy 2025 első nyolc hónapjában közel 143 000 dezertálási és katonai szolgálatból való jogosulatlan távolmaradási esetet regisztráltak az ukrán fegyveres erőknél, 2022 februárja óta pedig több mint 265 000-et.

Borítókép: Ukrán katonák a fronton (Fotó: AFP)