Egy új videó került elő az ukrajnai kényszersorozásokról, a jelenet az utcán játszódott le fényes nappal.

A felvételen jól látható, amint a TCK emberei civil autókból állnak lesben és testi fenyítést alkalmaznak.

A toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy pofont egy ukrán civil férfinak, aki megpihent egy korlátnál. A videóhoz csak ennyit írtak: