Kényszersorozás Ukrajnában: a túlkapások mindennaposak + videó

Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a katonai toborzás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről számolnak be. Több videó is bemutatja a kényszersorozások körüli incidenseket, valamint azokat az eseteket, amikor civilek próbálták megakadályozni a toborzóközpontok munkáját. A kényszersorozások és a rendőri túlkapások körüli botrányok mindennapossá váltak, amit a nyilvánosságra kerülő új felvételek is alátámasztanak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 13:43
Forrás: AFP
Ukrajnában egyre erősebb ellenállás bontakozik ki a kényszersorozásokkal szemben. A katonai toborzók minden eszközt bevetnek, hogy pótolják a fronton súlyos veszteségeket szenvedő egységeket, ám a lakosság türelme fogytán van. Napról napra nő a feszültség, ahogy a civilek egyre határozottabban lépnek fel a túlkapások ellen. Mindez azonban nem akadályozza meg Zelenszkij gépezetét: az emberrablásokkal és erőszakkal vádolt toborzók tovább folytatják a hajtóvadászatot az utcákon.

Ukrajnában egyre erősebb ellenállás bontakozik ki a kényszersorozásokkal szemben
Fotó: AFP

Egy új videó került elő az ukrajnai kényszersorozásokról, a jelenet az utcán játszódott le fényes nappal. 

A felvételen jól látható, amint a TCK emberei civil autókból állnak lesben és testi fenyítést alkalmaznak. 

A toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy pofont egy ukrán civil férfinak, aki megpihent egy korlátnál. A videóhoz csak ennyit írtak: 

Miért?

Kényszersorozás: elegük van az ukránoknak Zelenszkij embereiből

A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek az ukrán lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.

Borítókép: Ukrajnában egyre erősebb ellenállás bontakozik ki a kényszersorozásokkal szemben (Fotó: AFP)

