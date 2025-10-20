Ukrajnában egyre erősebb ellenállás bontakozik ki a kényszersorozásokkal szemben. A katonai toborzók minden eszközt bevetnek, hogy pótolják a fronton súlyos veszteségeket szenvedő egységeket, ám a lakosság türelme fogytán van. Napról napra nő a feszültség, ahogy a civilek egyre határozottabban lépnek fel a túlkapások ellen. Mindez azonban nem akadályozza meg Zelenszkij gépezetét: az emberrablásokkal és erőszakkal vádolt toborzók tovább folytatják a hajtóvadászatot az utcákon.
Kényszersorozás Ukrajnában: a túlkapások mindennaposak + videó
Ukrajnában egyre több felvétel lát napvilágot, amelyek a katonai toborzás során alkalmazott erőszakról és rendőri visszaélésekről számolnak be. Több videó is bemutatja a kényszersorozások körüli incidenseket, valamint azokat az eseteket, amikor civilek próbálták megakadályozni a toborzóközpontok munkáját. A kényszersorozások és a rendőri túlkapások körüli botrányok mindennapossá váltak, amit a nyilvánosságra kerülő új felvételek is alátámasztanak.
Egy új videó került elő az ukrajnai kényszersorozásokról, a jelenet az utcán játszódott le fényes nappal.
A felvételen jól látható, amint a TCK emberei civil autókból állnak lesben és testi fenyítést alkalmaznak.
A toborzók kiszálltak a kocsiból, majd lekevertek egy pofont egy ukrán civil férfinak, aki megpihent egy korlátnál. A videóhoz csak ennyit írtak:
Miért?
További Külföld híreink
Kényszersorozás: elegük van az ukránoknak Zelenszkij embereiből
A kijevi kormány által alkalmazott kényszersorozási módszerek aggodalmat és visszatetszést keltenek az ukrán lakosság körében. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni. A hónap elején például busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai.
Borítókép: Ukrajnában egyre erősebb ellenállás bontakozik ki a kényszersorozásokkal szemben (Fotó: AFP)
Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkoznak.
Szijjártó Péter: Brüsszel újabb milliárdokat és fegyvereket küldene Ukrajnának, a számlát pedig velünk fizettetnék meg
Szijjártó Péter korábban is többször figyelmeztetett: az uniós szankciók és a fegyverszállítások nem hoznak békét.
Brüsszel nem akarja, hogy Trump és Putyin tárgyaljon
Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét.
Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz
Ez a feltétele az ukrán elnök érkezésének.
