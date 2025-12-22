Rendkívüli

Magabiztos Fidesz előny, nyílik az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

Soros áll a brüsszeli és a kijevi elit mögött

A brüsszeli és kijevi politikusok, akik a háború folytatását erőltetik, ugyanabból a csapatból valók – mutatott rá a lengyel Konföderáció párt egyik politikusa. Soros és a Nyílt Társadalom Alapítványok mindannyiuk esetében felsejlik a háttérben.

2025. 12. 22. 6:51
Von der Leyen és Zelenszkij mögött is felsejlik Soros alakja Fotó: AFP
Fontos közös pontra hívta fel a figyelmet a vérontás elhúzásán dolgozó brüsszeli és kijevi politikusok között Pawel Usiadek, a lengyel Konföderáció párt politikusa – szúrta ki az Origo. Mindannyiuk esetében ott találjuk Sorost a háttérben – emelte ki.

Kaja Kallas politikai karrierjét is Soros alapítványa egyengette
Kaja Kallas politikai karrierjét is Soros alapítványa egyengette (Fotó: Anadolu via AFP)

Nézzék meg ezt a kölcsönös imádat körét! Jermak, Zelenszkij, Kallas, Von der Leyen – mind ugyanabból a csapatból valók, Soros támogatásával, hogy kiszipolyozzák Európát és Ukrajnát. Béke? Felejtsék el, amíg ilyen döntéshozók vannak hatalmon, addig a háborúban minden megy a régi kerékvágás szerint!

– írja Usiadek a Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal az egész ukrán vezetést megrengető korrupciós botrány miatt távozni kényszerült korábbi vezetőjét, Kaja Kallas volt észt miniszterelnököt, az EU jelenlegi külügyi főképviselőjét, és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét összekötő tényezőről.

Mind a négyen nyíltan elismerik, hogy politikai karrierjüket Soros György (Open Society Foundations) által finanszírozott szervezetek támogatták

– mutat rá a politikus.

Kallas az Open Society Foundations (OSF) ösztöndíjasa volt Észtországban, Ursula von der Leyen férje, Heiko az 1990-es években a biotechnológia területén együttműködött a Soros Alapítvánnyal, ő maga pedig többször is dicsérte az OSF tevékenységét, ami pedig Jermakot és Zelenszkijt, illetve köreiket illeti, Soroshoz kapcsolódó ukrán civil szervezetek egész hálózata támogatja őket – sorolja az árulkodó jeleket Pawel Usiadek.

Tényleg azt akarjuk, hogy 450 millió európai sorsát és több milliárd euró adóbevételt egyetlen, nagyon szűk ideológiai és pénzügyi körhöz tartozó emberek irányítsák?

– teszi fel a kérdést elsősorban honfitársainak, de egész Európa polgárainak érdemes lenne elgondolkodnia rajta.

Lengyelországnak saját szuverén külpolitikára van szüksége, nem pedig olyanra, amelyet Washingtonból vagy Brüsszelből ugyanaz a klikk irányít – hangsúlyozza Usiadek.

Lengyelország nem fog fizetni az őrült ambícióikért. Itt az ideje a szuverenitásnak, nem pedig a globalista csapdának!

– zárja bejegyzését a lengyel politikus.

Borítókép: Von der Leyen és Zelenszkij mögött is felsejlik Soros alakja (Fotó: AFP)

