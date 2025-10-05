Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

Soros GyörgyOpen Society FoundationsNyílt Társadalom Alapítvány

Terrorszervezeteket és szélsőségeseket támogat Soros György

A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlőség előmozdításának álcája mögé bújva a terrorizmushoz kapcsolódó szervezetek neve tűnik fel a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) támogatottjai között. Soros György alapítványa több kontinensen is beállt az iszlám szélsőségesek mögé.

Munkatársunktól
2025. 10. 05. 20:28
Soros György Fotó: AFP
Számos esetben az emberi jogok, a diszkriminációellenesség és az egyenlőség álcája mögé bújva támogat szélsőséges sőt a terrorizmussal is kapcsolatban álló szervezeteket Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (Open Society Foundations, OSF).

Donald Trump amerikai elnök megelégelte Soros tevékenységét
Donald Trump amerikai elnök megelégelte Soros tevékenységét (Fotó: AFP)

Az OSF különösen bőkezű az iszlám kötődésű szervezetekkel. Mint a Capital Research Center (CRC) nemrég közzétett jelentéséből kiderül, Soros alapítványa több mint 80 millió dollárt adott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek kapcsolatba hozhatók erőszakos tiltakozásokkal, sőt a terrorizmus dicsőítésével is.

Az egyik ezek közül az Al Haq, amely többek között jogi hadviseléssel igyekszik ártani Izraelnek. Vezetője, Shawan Jabarin kapcsolatban áll a Palesztina Felszabadításáért Népi Fronttal (PFLP), amelyet többek között az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tart számon. Az NGO Monitor szerint csak ennek a szervezetnek 2020-és 2023 között 800 000 dollárt juttatott az OSF.

Hasonló a helyzet az Al Mezan Emberi Jogi Központ (Al Mezan Center for Human Rights) nevű szervezettel, amely szintén Izrael ellen igyekszik felhasználni a bíróságokat és a nemzetközi szervezeteket. Ők 2021 és 2024 között  620 000 dolláros támogatást kaptak „a Gázai övezetben elkövetett emberi jogi és nemzetközi humanitárius jogi jogsértések nyomon követésének és dokumentálásának támogatására”.

Az NGO Monitor szerint azonban az Al Mezannal szemben súlyos kifogások merülnek fel.

Az Al Mezan igazgatótanácsának több tagja, tisztviselője és alkalmazottja közvetlen kapcsolatban áll a Hamász és a Palesztina Felszabadításáért Népi Front terrorista szervezetekkel

– hívják fel a figyelmet.

Korábban a Franciaországban tevékenykedő Collective Against Islamophobia in France (CCIF) közel egymillió dolláros támogatásban részesült, annak ellenére hogy a szervezetet azzal vádolták, hogy iszlamista propagandát folytatott és köze lehetett Samuel Paty francia tanár lefejezéséhez, amely 2020-ban óriási felháborodást váltott ki Franciaországban. Ami még fontosabb, a CCIF-fel kapcsolatban felmerült a Muzulmán Testvériséghez való kötődés is. A szervezetet 2021-ben feloszlatták.

Szintén a Muzulmán Testvériséghez kötődik az OSF egy másik támogatottja, az Európai Hálózat a Rasszizmus Ennel (ENAR), amely szintén csaknem egymillió dollárt kasszírozott Soroséktól. A szervezet társalapítója és több tagja a Muzulmán Testvériséghez kötődik – derül ki a V4NA nemzetközi hírügynökség összeállításából.

Soros Alapítványa Indiában is feltűnik a szeparatista szélsőségesek mögött.

Soros közvetítő NGO-kon keresztül finanszírozza a kasmíri szeparatistákat és India más városi naxalitákat (maoista csoportok, amelyek szemben állnak az indiai kormánnyal), akik az indiai radikális iszlamisták védelmében dolgoznak

– hívja fel a figyelmet Santishree Dhulipudi Pandit indiai akadémikus, a Jawaralalhal Nehru egyetem rektora.

Soros kiterjedt finanszírozása olyan szervezeteknek, amelyek globális ügyeket támogatnak, mint a menekültek jogai, a nemek közötti egyenlőség és az iszlamofóbia elleni küzdelem, gyakran nem szándékolt – vagy talán szándékos – támogatást eredményezett olyan szervezetek számára, amelyek céljai megkérdőjelezhetők

– emeli ki az indiai tudós.

Nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök vizsgálatot indított a Soros klán ellen.

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás

fogalmazott Trump.

Soros pénzügyi rendszereket is támad

Azonban Soros György nem csupán az NGO-kon keresztül igyekszik befolyásolni a társadalmakat. Befektetőként hírhedtté vált pénzügyi spekulációiról, amelyek egész országok pénzügyi rendszerét rendítették meg.

1998-ban a legnagyobb francia bankot támadta meg. 1992-ben a „fekete szerdán” a brit fizetőeszköz, a font ellen indított támadást a tőzsdespekuláns. Pénzügyi machinációival sikerült olyannyira a mélybe löknie a font árfolyamát, hogy Nagy-Britanniának ki kellett lépnie az Európai Árfolyam-mechanizmusból. Soros egymilliárd dollárt keresett az ügyleten. Az 1997-es ázsiai válság során hasonlóan óriási károkat okozott Thaiföldnek a thai bath elleni támadással.

Magyarországon az OTP ellen több – például 1994-ben és 2008-ban – agresszív pénzpiaci támadást indított a magyar pénzintézet ellen.

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy Soros korábbi alapkezelője, a 70 éves Howard Rubint nemrég azzal a váddal tartóztatták le, hogy 2009 és 2019 között legalább tíz nőt kényszerített szexre fényűző New York-i szállodákban, illetve a Central Park közelében bérelt luxuslakásba, ahol egy „szexbörtönné” átalakított, hangszigetelt hálószobában megkötözte, megverte és árammal kínozta őket.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

