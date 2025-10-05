Terrorszervezeteket és szélsőségeseket támogat Soros György

Számos esetben az emberi jogok, a diszkriminációellenesség és az egyenlőség álcája mögé bújva támogat szélsőséges sőt a terrorizmussal is kapcsolatban álló szervezeteket Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (Open Society Foundations, OSF).

Donald Trump amerikai elnök megelégelte Soros tevékenységét (Fotó: AFP)

Az OSF különösen bőkezű az iszlám kötődésű szervezetekkel. Mint a Capital Research Center (CRC) nemrég közzétett jelentéséből kiderül, Soros alapítványa több mint 80 millió dollárt adott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek kapcsolatba hozhatók erőszakos tiltakozásokkal, sőt a terrorizmus dicsőítésével is.

Az egyik ezek közül az Al Haq, amely többek között jogi hadviseléssel igyekszik ártani Izraelnek. Vezetője, Shawan Jabarin kapcsolatban áll a Palesztina Felszabadításáért Népi Fronttal (PFLP), amelyet többek között az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tart számon. Az NGO Monitor szerint csak ennek a szervezetnek 2020-és 2023 között 800 000 dollárt juttatott az OSF.

Hasonló a helyzet az Al Mezan Emberi Jogi Központ (Al Mezan Center for Human Rights) nevű szervezettel, amely szintén Izrael ellen igyekszik felhasználni a bíróságokat és a nemzetközi szervezeteket. Ők 2021 és 2024 között 620 000 dolláros támogatást kaptak „a Gázai övezetben elkövetett emberi jogi és nemzetközi humanitárius jogi jogsértések nyomon követésének és dokumentálásának támogatására”.