A cseh államfő fogadta Andrej Babist

Andrej Babissal való találkozója után a köztársasági elnök a nap folyamán még további öt pártvezetővel beszél, majd a konzultációk hétfőn folytatódnak. Az elnöki iroda szerint tájékoztató jellegű megbeszélésekről van szó, amelyek alapján Petr Pavel eldönti, hogy kit bíz meg kormányalakítással.

Andrej Babis (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

A kétnapos voksolás Cseh Statisztikai Hivatal által véglegesített és vasárnapra virradóra nyilvánosságra hozott eredménye szerint az ellenzéki ANO megszerezte a szavazatok 34,51 százalékát. Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság történetében ez a legjobb eredmény, amellyel egy tömörülés képviselőházi választást nyert.

A második helyen a három kormánypártot (ODS, KDU-CSL, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,36 százalékkal, a harmadikon pedig a szintén kormánykoalíciós Polgármesterek és Független Személyiségek (STAN) 11,36 százalékkal. A negyedik hely a Cseh Kalózpárté 8,97 százalékkal, az ötödik a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalomé 7,78 százalékkal, míg hatodikként az Autósok Önmaguknak párt jutott be a parlamenti alsóházba 6,77 százalékos támogatottsággal.