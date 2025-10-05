NémetországiszlamizációGlobális Iszlámkutató KözpontSusanne Schröter

Németország elhallgattatja az iszlamizációt kritizáló hangokat

Németországban megszüntetik a frankfurti Globális Iszlámkutató Központot. Az intézményt alapító Susanne Schröter etnológus a német Die Weltnek arról számolt be, hogy tudatos ellehetetlenítés áll a háttérben. Az iszlámmal szemben kritikus gondolatokat megfogalmazóknak komoly retorziókkal kell szembenézniük az egykor szebb napokat látott Németországban.

2025. 10. 05. 9:51
Susanne Schröter professzor Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Frankfurtban október 1-jén bezárta kapuit a Goethe Egyetem mellett működő Globális Iszlámkutató Központ, amelyet több mint egy évtizeden át vezetett Susanne Schröter professzor – hívta fel a figyelmet a Híradó.hu cikke. A 68 éves etnológus úgy látja, hogy a központ megszüntetésének oka nem szakmai, hanem ideológiai.

Elhallgattatja az iszlamizmust kritizáló hangokat Németország
Elhallgattatja az iszlamizmust kritizáló hangokat Németország (Fotó: NurPhoto/AFP)

Az iszlamizmus kritikai vizsgálata nem illik a mai akadémiai közegbe. A posztkoloniális elmélet dominál, amely szerint az iszlamizmus legitim ellenállás a Nyugattal szemben. Aki mást mond, azt rasszizmussal vádolják

– fogalmazott Schröter a Weltnek adott interjúban.

Zaklatás és elhallgattatás, leuralja a német hétköznapokat az iszlamizáció

A professzor beszámolója szerint évek óta zaklató kampányok, nyílt levelek, hallgatói tiltakozások és könyvbetiltási kísérletek kísérték pályáját. 

A kritikai iszlámkutatás Németországban gyakorlatilag megszűnt. Senki nem meri felvállalni az olyan kényes témákat, mint a becsületgyilkosság vagy az iszlamista szervezetek befolyása, mert azonnal véget ér a karrierjük

– mondta Schröter.

Az etnológus szerint az iszlamisták sorozatos apró lépésekkel érnek el sikereket a német társadalomban: külön nemekre osztott rendezvények, interneten árult gyermekeknek szánt teljes testet fedő fátylak, vagy iskolai nyomásgyakorlás a lányok fejkendőviselésére és a ramadán betartására – figyelmeztet a Híradó.hu írása.

Schröter szerint az iszlamizmus áldozatairól – főként nőkről, gyermekekről és a hitüket elhagyókról – szinte senki nem beszél, mert a baloldali pártok az iszlamistákat is sérülékeny csoportként kezelik.

Kultúrharc Németországban

A professzor szerint a woke-ideológia mára minden társadalmi területre beférkőzött – az akadémiától az állami intézményeken át a civil szervezetek világáig.

Ez már nem pusztán tudományos vita, hanem egy új kulturális háború, amelyben a kritikus hangokat elnémítják

– foglalta össze helyzetértékelését.

Schröter szerint a helyzet a jobboldali AfD malmára fogja hajtani a vizet, amely egyedüliként tematizálja az iszlamizáció, a bevándorlás és a woke-ideológia káros hatásainak kérdését – zárja cikkét a Híradó.hu.

Borítókép: Susanne Schröter professzor (Fotó: DPA/AFP)

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

