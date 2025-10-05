Németország elhallgattatja az iszlamizációt kritizáló hangokat

Frankfurtban október 1-jén bezárta kapuit a Goethe Egyetem mellett működő Globális Iszlámkutató Központ, amelyet több mint egy évtizeden át vezetett Susanne Schröter professzor – hívta fel a figyelmet a Híradó.hu cikke. A 68 éves etnológus úgy látja, hogy a központ megszüntetésének oka nem szakmai, hanem ideológiai.
Az iszlamizmus kritikai vizsgálata nem illik a mai akadémiai közegbe. A posztkoloniális elmélet dominál, amely szerint az iszlamizmus legitim ellenállás a Nyugattal szemben. Aki mást mond, azt rasszizmussal vádolják
– fogalmazott Schröter a Weltnek adott interjúban.