Németország elhallgattatja az iszlamizációt kritizáló hangokat

Az etnológus szerint az iszlamisták sorozatos apró lépésekkel érnek el sikereket a német társadalomban: külön nemekre osztott rendezvények, interneten árult gyermekeknek szánt teljes testet fedő fátylak, vagy iskolai nyomásgyakorlás a lányok fejkendőviselésére és a ramadán betartására – figyelmeztet a Híradó.hu írása.

Schröter szerint az iszlamizmus áldozatairól – főként nőkről, gyermekekről és a hitüket elhagyókról – szinte senki nem beszél, mert a baloldali pártok az iszlamistákat is sérülékeny csoportként kezelik.

Kultúrharc Németországban

A professzor szerint a woke-ideológia mára minden társadalmi területre beférkőzött – az akadémiától az állami intézményeken át a civil szervezetek világáig.

Ez már nem pusztán tudományos vita, hanem egy új kulturális háború, amelyben a kritikus hangokat elnémítják

– foglalta össze helyzetértékelését.

Schröter szerint a helyzet a jobboldali AfD malmára fogja hajtani a vizet, amely egyedüliként tematizálja az iszlamizáció, a bevándorlás és a woke-ideológia káros hatásainak kérdését – zárja cikkét a Híradó.hu.