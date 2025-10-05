Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

Oroszország vasárnap hajnalban újabb drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen, amire reagálva Lengyelország riadóztatta a légierőt – írja a Reuters. A NATO-tagország hadműveleti parancsnoksága közölte: lengyel és szövetséges repülőgépek emelkedtek a levegőbe, a földi légvédelmi rendszereket pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

Sahed drón Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto

A lengyel határhoz közeli Lviv régióban heves légicsapások zajlottak. A város polgármestere, Andrij Szadovij arról számolt be, hogy a légvédelem előbb dróntámadást, majd rakétacsapásokat próbált elhárítani. A város egyes részei áram nélkül maradtak, a tömegközlekedés leállt, és a lakosokat arra kérték, ne hagyják el otthonaikat.

A keleti Zaporizzsja régióban is súlyos károkat okozott az orosz tüzérség. A helyi kormányzó, Ivan Fedorov közölte, hogy egy ember meghalt, kilencen megsérültek, és több mint hetvenezer fogyasztó maradt áram nélkül. Az orosz kézben lévő Zaporizzsjai Atomerőmű továbbra sem áll kapcsolatban az ukrán elektromos hálózattal.

A NATO keleti szárnyán fekvő országok az utóbbi hetekben fokozott készültségben vannak, miután szeptemberben Lengyelország területén is drónokat észleltek.

Russian drones and missiles over Ukraine tonight.



Today's attack was one of the largest: over 700 Shaheds and over 50 missiles pic.twitter.com/ZSKi9IyaCy — Egyptian orchestra (@IgorLukianchuk) October 5, 2025

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)