Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

Oroszország éjszaka drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajna több régióját, köztük a lengyel határhoz közeli Lvivet is. A támadások nyomán Lengyelország riadókészültségbe helyezte repülőgépeit, miközben Zaporizzsjában legalább egy ember életét vesztette. Az ukrán hatóságok szerint a Zaporizzsjai Atomerőmű továbbra is áram nélkül van.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 7:46
Képünk illusztráció
Oroszország vasárnap hajnalban újabb drón- és rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen, amire reagálva Lengyelország riadóztatta a légierőt – írja a Reuters. A NATO-tagország hadműveleti parancsnoksága közölte: lengyel és szövetséges repülőgépek emelkedtek a levegőbe, a földi légvédelmi rendszereket pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

drón
Sahed drón Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto 

A lengyel határhoz közeli Lviv régióban heves légicsapások zajlottak. A város polgármestere, Andrij Szadovij arról számolt be, hogy a légvédelem előbb dróntámadást, majd rakétacsapásokat próbált elhárítani. A város egyes részei áram nélkül maradtak, a tömegközlekedés leállt, és a lakosokat arra kérték, ne hagyják el otthonaikat.

A keleti Zaporizzsja régióban is súlyos károkat okozott az orosz tüzérség. A helyi kormányzó, Ivan Fedorov közölte, hogy egy ember meghalt, kilencen megsérültek, és több mint hetvenezer fogyasztó maradt áram nélkül. Az orosz kézben lévő Zaporizzsjai Atomerőmű továbbra sem áll kapcsolatban az ukrán elektromos hálózattal.

A NATO keleti szárnyán fekvő országok az utóbbi hetekben fokozott készültségben vannak, miután szeptemberben Lengyelország területén is drónokat észleltek. 

Borítókép: Képünk illusztráció

