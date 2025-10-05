Rendkívüli

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

Donald TrumpBenjamin LandaEgyesült Államokmagyarországinagykövet

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landa New York-i üzletembert nevezte meg az Egyesült Államok következő budapesti nagykövetjelöltjeként. A jelölést már továbbították a washingtoni szenátus külügyi bizottságához, amely a végső megerősítésről dönt. A posztot jelenleg ideiglenes megbízással Robert Palladino diplomata tölti be.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 9:30
Donald Trump amerikai elnök CHERISS MAY / NurPhoto
Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetének. A kinevezési folyamat hivatalosan is elindult, miután a jelölést október 2-án továbbították az amerikai szenátus külügyi bizottságához. A testület meghallgatás után dönt a végső megerősítésről.

Trump
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP

Benjamin Landa New Yorkban született és az Egyesült Államokban építette fel üzleti karrierjét, elsősorban az egészségügyi ellátórendszer területén. A SentosaCare nevű cég társalapítójaként és vezérigazgatójaként idősgondozási hálózatot működtet, amely számos államban üzemeltet szociális és ápolási intézményeket.

 Landa a republikánus párthoz közel álló üzletember, aki az évek során aktívan részt vett különböző közösségi és karitatív programokban is.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: CHERISS MAY / NurPhoto)

 

