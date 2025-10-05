Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

Donald Trump amerikai elnök Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetének. A kinevezési folyamat hivatalosan is elindult, miután a jelölést október 2-án továbbították az amerikai szenátus külügyi bizottságához. A testület meghallgatás után dönt a végső megerősítésről.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP

Benjamin Landa New Yorkban született és az Egyesült Államokban építette fel üzleti karrierjét, elsősorban az egészségügyi ellátórendszer területén. A SentosaCare nevű cég társalapítójaként és vezérigazgatójaként idősgondozási hálózatot működtet, amely számos államban üzemeltet szociális és ápolási intézményeket.

Landa a republikánus párthoz közel álló üzletember, aki az évek során aktívan részt vett különböző közösségi és karitatív programokban is.