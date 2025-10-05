Orbán Viktor: Bravó, Andrej Babis! + videó

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi posztjában ismét gratulált cseh szövetségesének: „Bravó, Andrej Babis” – írta bejegyzésében.
A miniszterelnök egy videót is megosztott a közösségi oldalán.
Tavaly itt álltam, és azt mondtam, Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. Megnyerte
– mondta a felvételen. A kormányfő a lengyel elnökválasztás kapcsán „Éljen Nawrocki!” felkiáltással üzent Varsóba, majd hozzátette: jövőre Magyarországon lesznek választások.
„Van-e több kérdés?” – zárta.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MN Archívum)