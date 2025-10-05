Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

Orbán Viktor: Bravó, Andrej Babis! + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a cseh választások lezárta után közzétett egy videót Facebook-oldalán, amelyben emlékeztetett: tavaly megjósolta Donald Trump győzelmét, ami be is következett. A kormányfő utalt a júniusi lengyel elnökválasztásra is, és jelezte: jövőre Magyarországra is fontos döntés vár.

2025. 10. 05. 7:15
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MN Archívum
Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi posztjában ismét gratulált cseh szövetségesének: „Bravó, Andrej Babis” – írta bejegyzésében.

Orbán
Orbán Viktor és Andrej Babis Fotó: Facebook

A miniszterelnök egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Tavaly itt álltam, és azt mondtam, Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. Megnyerte

 – mondta a felvételen. A kormányfő a lengyel elnökválasztás kapcsán „Éljen Nawrocki!” felkiáltással üzent Varsóba, majd hozzátette: jövőre Magyarországon lesznek választások.

„Van-e több kérdés?” – zárta.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MN Archívum)

