Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának – írta Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Győzött az igazság!
A miniszterelnök közösségi oldalán gratulált Andrej Babisnak. Gratulálok, Andrej! – írta Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor és Andrej Babis (Forrás: Facebook)
