Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Orbán ViktorCsehországminiszterelnök

Orbán Viktor: Győzött az igazság!

A miniszterelnök közösségi oldalán gratulált Andrej Babisnak. Gratulálok, Andrej! – írta Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 18:10
Orbán Viktor és Andrej Babis Forrás: Facebook
Andrej Babis meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának – írta Facebook oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Andrej Babis (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
