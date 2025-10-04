Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó
Andrej BabisCsehországválasztás

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom hatalmas előnnyel vezet a cseh választáson. Az eredmények feldolgozottsága meghaladta a kilencven százalékot a cseh DennikN portál szerint. Babis győzelme újabb lehetőséget jelenthet a V4-ek és a Patrióták hangjának felerősítésére.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 17:40
Andrej Babis Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton 14 órakor zártak a szavazóurnák a cseh parlament alsóházának választásain. Az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom előretörését jelzik a cseh képviselőházi választások részeredményei, amelyeket a szombat délutáni urnazárás után folyamatosan közöl a Cseh Statisztikai Hivatal.

Az eredmények feldolgozása folyamatos, jelenleg Andrej Babis pártja vezet
Az eredmények feldolgozása folyamatos, jelenleg Andrej Babis pártja vezet
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A

 további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el. Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba. 

A kommunisták vezette Elég volt! (Stacilo!) támogatása egyelőre nem éri el a parlamenti bejutási küszöbnek számító öt százalékot. A nem hivatalos végeredményt szombat estére ígéri a számlálást végző Cseh Statisztikai Hivatal. A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések – közölte az MTI. A választás legesélyesebb pártjának az ANO mozgalmat tartották, amely hetek óta vezette a közvélemény–kutatásokat. 

Fő riválisa a kormányzó jobboldali liberális koalíció volt, az SPOLU („Együtt”) Peter Fiala miniszterelnök vezetésével.  

Babis
Andrej Babis győzelmére számít az ANO Fotó: Magyar Nemzet 

A szavazatok közel száz százalékos feldolgozottságánál a pártok eredményei a következők szerint alakultak:

  • ANO – 35,11 százalék;
  • SPOLU – 22,93 százalék;
  • STAN – 11,09 százalék;
  • Kalózpárt – 8,71 százalék;
  • SPD  – 7,88 százalék;
  • Autóspárt – 6,81 százalék.
  •  Stacilo! – 4,36 százalék;

A jelenlegi eredmények kétszáz tagú képviselőház összetétele a következők szerint alakulhat: 

  • Ano – 82 mandátum;
  • SPOLU – 51 mandátum;
  • STAN – 22 mandátum;
  • Kalózpárt – 16 mandátum;
  • SPD – 16 mandátum;
  • Autópárt – 13 mandátum

Babis győzelme erősödést hozhat

Amint arról korábban beszámoltunk, minden előrejelzés azt mutatta, hogy a csehországi  választások legnagyobb esélyese Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a pártot vezető Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen. Ezzel együtt azonban a Patrióták is megerősödhetnek.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.