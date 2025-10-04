Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

Szombaton 14 órakor zártak a szavazóurnák a cseh parlament alsóházának választásain. Az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom előretörését jelzik a cseh képviselőházi választások részeredményei, amelyeket a szombat délutáni urnazárás után folyamatosan közöl a Cseh Statisztikai Hivatal.

Az eredmények feldolgozása folyamatos, jelenleg Andrej Babis pártja vezet

A szavazókörök 50 százalékában, alapvetően a kisebb létszámú körzetekben leadott szavazatok összeszámlálása után az ANO vezet 38,2 százalékkal, második a három kormánypártot tömörítő Együtt (Spolu) 20,4 százalékkal, míg a harmadik hely egyelőre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalomé 10,5 százalékkal. A

további helyeket a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), a Cseh Kalózpárt és az Autósok pártja foglalja el. Az eddigi részeredmény szerint hat tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba.

A kommunisták vezette Elég volt! (Stacilo!) támogatása egyelőre nem éri el a parlamenti bejutási küszöbnek számító öt százalékot. A nem hivatalos végeredményt szombat estére ígéri a számlálást végző Cseh Statisztikai Hivatal. A Csehországban hagyományosan kétnapos képviselőházi választás pénteken délután kezdődött és szombaton kettőkor fejeződött be. A választást megzavaró incidensekről, problémákról nem érkeztek jelentések – közölte az MTI. A választás legesélyesebb pártjának az ANO mozgalmat tartották, amely hetek óta vezette a közvélemény–kutatásokat.

Fő riválisa a kormányzó jobboldali liberális koalíció volt, az SPOLU („Együtt”) Peter Fiala miniszterelnök vezetésével.

A szavazatok közel száz százalékos feldolgozottságánál a pártok eredményei a következők szerint alakultak:

ANO – 35,11 százalék;

SPOLU – 22,93 százalék;

– 22,93 százalék; STAN – 11,09 százalék;

Kalózpárt – 8,71 százalék;

SPD – 7,88 százalék;

Autóspárt – 6,81 százalék.

Stacilo! – 4,36 százalék;

A jelenlegi eredmények kétszáz tagú képviselőház összetétele a következők szerint alakulhat:

Ano – 82 mandátum;

SPOLU – 51 mandátum;

STAN – 22 mandátum;

Kalózpárt – 16 mandátum;

SPD – 16 mandátum;

Autópárt – 13 mandátum

Babis győzelme erősödést hozhat

Amint arról korábban beszámoltunk, minden előrejelzés azt mutatta, hogy a csehországi választások legnagyobb esélyese Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a pártot vezető Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen. Ezzel együtt azonban a Patrióták is megerősödhetnek.

