Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában

Az olaszországi magyarok zarándoklata az örök város főbb bazilikáit és jelentősebb keresztény helyszíneit érintette. Törő András atya olaszországi magyar főlelkészként is szolgál, ami azt jelenti, hogy az ország tíz nagyobb magyar közösségének nyújt rendszeres pásztori szolgálatot. A tavaly december 24-én kezdődött és jövő január 6-án lezáruló szentévben tucatnyi magyar zarándokcsoport érkezett Rómába: a római magyarok első zarándoklata áprilisban volt, amikor huszonöt kilométeres utat tettek meg Róma hét bazilikája érintésével. Az augusztusi Jubileumi Ifjúsági Világtalálkozóra érkezett magyar fiatalok is végighaladtak az összes szentkapun, októberben pedig az egri egyházmegye papjai és hívei zarándokoltak Rómába – írta az MTI.

Borítókép: Szent Péter Bazilika, Rómában (Fotó: AFP)