Az olaszországi magyarok szentévi zarándoklatot tartottak Rómában

A csaknem negyvenfős csapat az Angyalvárnál gyülekezett a reggeli órákban. Többségükben Rómában élő magyarok csatlakoztak, a csoport legfiatalabb tagja hatéves volt. Nagy méretű keresztet tartva a magasba, imádkozva és énekelve haladtak végig a Szent Péter térig vezető sugárúton, ahol a szentévben külön útvonalat tartanak fenn a zarándokcsoportok számára.
A magyarok átmentek a Szent Péter-bazilika szentkapuján, majd a bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában Törő András atya, a zarándoklat vezetője mutatott be magyar nyelvű misét.