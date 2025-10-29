XIV LeóbéketeremtéspápaOrbán Viktorszent egyed közösségháború

XIV. Leó pápa: A háború lezárása minden politikai vezető kötelessége + videó

Békefelhívást intézett a világ vezetőihez XIV. Leó pápa, amelyben emlékeztetett, hogy mindenkinek a kiengesztelődésen kell fáradoznia. A különböző vallások vezetői béketeremtésért gyűltek imára a Colosseumnál kedd este. A korábbi évek hagyományait követve a Szent Egyed közösség kezdeményezésére esti ájtatosságot tartottak, ahol a különböző felekezetek vezetői egyhangúlag a fegyverek elhallgatását kérték. A Konstantin császárról elnevezett diadalív alatt, a Colosseum árnyékában a keresztényüldözés és vértanúság szimbólumaként ismert helyszínen gyűltek össze a világ vallási vezetői, hogy mindenkit arra buzdítsanak, merjenek a béke hírnökei lenni. A katolikus egyházfő emlékeztetett: bízni kell, hogy a történelem háborúval és az erőszak arroganciájával teli időszaka hamarosan véget ér, és egy új kor kezdődik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 15:41
XIV. Leó pápa: A háború lezárása minden politikai vezető kötelessége
A háborúk lezárására szólította fel a világ vezetőit XIV. Leó pápa kedd este a Colosseum tőszomszédságában megrendezett vallásközi találkozón. A világnak béketeremtőkre van szüksége – mondta Őszentsége a Szent Egyed közösség által kezdeményezett imaesten, amelyen a háborúk áldozataira emlékeztek meg a különböző vallások vezetői. A békét és testvériséget hirdető fohászon Kirill pátriárka küldöttje is részt vett. Isten egy háborúk nélküli világot akar – mondta a római pápa a keresztény egyházak és más vallások vezetői előtt. 

A háborúk lezárására szólította fel a világ vezetőit XIV. Leó pápa
A háborúk lezárására szólította fel a világ vezetőit XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

A szentatya hangsúlyozta, a háború nem oldja meg a konfliktusokat, konfliktusok mindig lesznek, amíg élet van. 

Az emberi szívnek azonban rá kell hangolódnia a békére. A világ szomjazik a békére. Valódi és szilárd megbékélési korszakra van szükség, amely véget vet az elnyomásnak, az erőszaknak és az igazságszolgáltatás iránti közönynek. 

Elég a háborúkból, a halottak tömegeiből, a pusztítás és a száműzetés fájdalmából. Ma együtt nemcsak a béke iránti szilárd vágyunkat mutatjuk ki, hanem meggyőződésünket, hogy az ima erőforrás a megbékéléshez. Az ima a lélek lüktetése, a szív kitárulása. Hiszünk abban, hogy az ima megváltoztatja a népek történelmét. Legyetek tehát az ima helyei a találkozás sátrai, a megbékélés szentélyei, a béke oázisai

– buzdított a pápa.

XIV. Leó pápa: A háború lezárása minden politikai vezető kötelessége

XIV. Leó pápa visszaemlékezett arra, hogy 1986. október 27-én Szent II. János Pál pápa Assisibe hívta a világ vallási vezetőit, hogy imádkozzanak a békéért. Történelmi pillanat volt, fordulópont a vallásközi kapcsolatokban. Assisi szellemében ezek az ima- és párbeszédtalálkozók évről évre folytatódtak, elősegítve a vallási vezetők közötti testvériséget. A szentatya arra is emlékeztetett, hogy az egyház a Nostra Aetate nyilatkozat kihirdetésének hatvanadik évfordulóját ünnepli, mely 1965. október 28-án született és megnyitotta a vallások közötti párbeszédet.

A katolikus egyházfő nyomatékkal ismételte meg: a háború sosem szent, csak a béke szent, mert azt Isten akarja. 

Végül felszólította a világ vezetőit, hogy az ima erejével, az ég felé emelt, csupasz kezekkel és a másik felé nyújtott, nyitott karokkal munkálkodjanak a békén.

A béke előmozdításán dolgozzanak, a háborúk lezárásán, hogy egy új történelmi korszak kezdődhessen. A szentatya elfogadhatatlannak nevezte, hogy a háború formálja a népek gondolkodását, és hogy az emberiség hozzászokjon a háborúkhoz, mintha a történelem természetes velejárója lenne.

XIV. Leó pápa felidézte tiszteletreméltó Giorgio La Pira alakját, aki nehéz időkben volt a béke tanúságtévője. A következőket írta Szent VI. Pálnak: „A világnak egy másfajta történelemre van szüksége: a tárgyalások korának történelmére, egy új korra, egy háború nélküli világra.”

A pápa végül mindenkit arra szólított, hogy legyen a megbékélés kultúrájának építője. 

Hangsúlyozta, hogy a párbeszéd, a tárgyalás és az együttműködés képes kezelni és feloldani a konfliktushelyzetekben felmerülő feszültségeket. Kijelentette a háború lezárása minden politikai vezető kötelessége. A politika legfontosabb feladata a béke. Egyben figyelmeztetett, hogy Isten előtt el kell számolniuk mindazoknak, akik feszültséget szítottak, konfliktusokat robbantottak ki, ahelyett, hogy a békét keresték volna.

Ezzel a felhívással fordultak a vallási vezetők, a világ politikusaihoz. Az emberek békevágyának visszhangjai kívánnak lenni, azok hangja, akiknek nincs hangjuk. A pápa arra buzdított mindenkit: Merjünk békét teremteni! Végül pedig azzal zárta gondolatait: ha a világ süket lenne erre a felhívásra, ők akkor is biztosak abban, hogy Isten meghallgatja imáikat és oly sok szenvedő jajveszékelését. Mert Isten háború nélküli világot akar. Megszabadít minket ettől a gonosztól!

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Mint arról lapunk is beszámolt, október 27-én a magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

