XIV. Leó pápa: A háború lezárása minden politikai vezető kötelessége + videó

A háborúk lezárására szólította fel a világ vezetőit XIV. Leó pápa kedd este a Colosseum tőszomszédságában megrendezett vallásközi találkozón. A világnak béketeremtőkre van szüksége – mondta Őszentsége a Szent Egyed közösség által kezdeményezett imaesten, amelyen a háborúk áldozataira emlékeztek meg a különböző vallások vezetői. A békét és testvériséget hirdető fohászon Kirill pátriárka küldöttje is részt vett. Isten egy háborúk nélküli világot akar – mondta a római pápa a keresztény egyházak és más vallások vezetői előtt.
A szentatya hangsúlyozta, a háború nem oldja meg a konfliktusokat, konfliktusok mindig lesznek, amíg élet van.
Az emberi szívnek azonban rá kell hangolódnia a békére. A világ szomjazik a békére. Valódi és szilárd megbékélési korszakra van szükség, amely véget vet az elnyomásnak, az erőszaknak és az igazságszolgáltatás iránti közönynek.
Elég a háborúkból, a halottak tömegeiből, a pusztítás és a száműzetés fájdalmából. Ma együtt nemcsak a béke iránti szilárd vágyunkat mutatjuk ki, hanem meggyőződésünket, hogy az ima erőforrás a megbékéléshez. Az ima a lélek lüktetése, a szív kitárulása. Hiszünk abban, hogy az ima megváltoztatja a népek történelmét. Legyetek tehát az ima helyei a találkozás sátrai, a megbékélés szentélyei, a béke oázisai
– buzdított a pápa.