XIV. Leó pápa: A háború lezárása minden politikai vezető kötelessége + videó

XIV. Leó pápa felidézte tiszteletreméltó Giorgio La Pira alakját, aki nehéz időkben volt a béke tanúságtévője. A következőket írta Szent VI. Pálnak: „A világnak egy másfajta történelemre van szüksége: a tárgyalások korának történelmére, egy új korra, egy háború nélküli világra.”

E' terminata la preghiera ecumenica dei Cristiani e Papa Leone XIV si avvia verso l'uscita del Colosseo dove saluterà i rappresentanti delle altre religioni mondiali#osarelapace #peaceispossible #Roma2025 pic.twitter.com/vKxHESQuVz — Comunità di Sant'Egidio (@santegidionews) October 28, 2025

A pápa végül mindenkit arra szólított, hogy legyen a megbékélés kultúrájának építője.

Hangsúlyozta, hogy a párbeszéd, a tárgyalás és az együttműködés képes kezelni és feloldani a konfliktushelyzetekben felmerülő feszültségeket. Kijelentette a háború lezárása minden politikai vezető kötelessége. A politika legfontosabb feladata a béke. Egyben figyelmeztetett, hogy Isten előtt el kell számolniuk mindazoknak, akik feszültséget szítottak, konfliktusokat robbantottak ki, ahelyett, hogy a békét keresték volna.

Alcune immagini dalla preghiera ecumenica dei Cristiani presieduta da Papa Leone XIV#osarelapace #peaceispossible pic.twitter.com/BADyycX6jy — Comunità di Sant'Egidio (@santegidionews) October 28, 2025

Ezzel a felhívással fordultak a vallási vezetők, a világ politikusaihoz. Az emberek békevágyának visszhangjai kívánnak lenni, azok hangja, akiknek nincs hangjuk. A pápa arra buzdított mindenkit: Merjünk békét teremteni! Végül pedig azzal zárta gondolatait: ha a világ süket lenne erre a felhívásra, ők akkor is biztosak abban, hogy Isten meghallgatja imáikat és oly sok szenvedő jajveszékelését. Mert Isten háború nélküli világot akar. Megszabadít minket ettől a gonosztól!

Mint arról lapunk is beszámolt, október 27-én a magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

