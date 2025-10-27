Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Kozma Zoltán
2025. 10. 27. 11:50
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával. A találkozó után Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál” – tette hozzá Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnök. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.

Nagy János egy képet is közölt a pápa és Orbán Viktor találkozójáról.

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár úgy fogalmazott a képhez: 

Béke.

Mint arról lapunk korábban írt, a miniszterelnök a béke fontosságára figyelmeztetett a Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor reggel Rómából jelentkezett be. A kormányfőt a pápa fogadta és ma találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Úgy fogalmazott korábban:

Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa (Forrás: Facebook)

