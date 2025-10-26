Orbán ViktorGiorgia MeloniRómaSzuverén Máltai LovagrendXIV Leó

Rómából jelentkezett be Orbán Viktor

Rómából jelentkezett be a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a béke üzenetével érkezett az olasz fővárosba.

Munkatársunktól
2025. 10. 26. 19:46
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktort
XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja Orbán Viktort (Fotó: AFP)

A béke üzenetét hoztam a magyaroktól

– írta a kormányfő a közösségi médiába feltöltött fotóhoz.

Mint arról beszámoltunk, hétfőn magánaudiencián fogadja Orbán Viktort és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest XIV. Leó pápa. Ezt követően a magyar delegáció Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal. 

Ezzel azonban még nem zárul le a magyar kormányfő római programja. Orbán Viktor munkamegbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

 

