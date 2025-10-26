Rómából jelentkezett be Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Rómából jelentkezett be.
A béke üzenetét hoztam a magyaroktól
– írta a kormányfő a közösségi médiába feltöltött fotóhoz.
Mint arról beszámoltunk, hétfőn magánaudiencián fogadja Orbán Viktort és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest XIV. Leó pápa. Ezt követően a magyar delegáció Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
Ezzel azonban még nem zárul le a magyar kormányfő római programja. Orbán Viktor munkamegbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.
